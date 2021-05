Délit de fuite: six accusations contre un homme de Moncton

Un homme âgé de 37 ans, de Moncton, fait face à six accusations à la suite d’une collision et d’un délit de fuite.

Mardi, vers 10h50, des agents de la GRC se sont rendus sur les lieux d’une collision impliquant quatre véhicules à l’intersection du chemin Mountain et du boulevard Vaughn Harvey.

Un véhicule circulant en direction ouest sur le chemin Mountain ne se serait pas immobilisé et aurait percuté un véhicule qui était arrêté, avant de prendre la fuite. Deux autres véhicules ont été endommagés lors de l’incident.

Un blessé a été transporté à l’hôpital, mais il a depuis été autorisé à en sortir.

Le conducteur du véhicule qui aurait pris la fuite a été retrouvé à proximité du lieu de l’incident, puis arrêté par la police.

L’homme arrêté était seul dans le véhicule au moment de la collision.

Les policiers affirment saisi plusieurs types de drogue, de l’argent liquide et du répulsif à ours dans le véhicule.

Les drogues saisies seraient de la cocaïne, de la cocaïne épurée, de la méthamphétamine en cristaux, du fentanyl et de l’hydromorphone.

Jamie Noël a comparu en cour provinciale à Moncton par téléphone mercredi. Il fait maintenant face aux accusations suivantes: possession d’hydromorphone dans le but d’en faire le trafic, possession de méthamphétamine en cristaux dans le but d’en faire le trafic, possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, possession de fentanyl dans le but d’en faire le trafic, conduite dangereuse et défaut de demeurer sur les lieux d’une collision et possession d’une arme dans un dessein dangereux pour le public.