Disparition de Madison Roy-Boudreau: la police détient un suspect

La Force policière de Bathurst détient depuis deux semaines un individu qui serait lié à la disparition de la jeune Madison Roy-Boudreau.

Le chef de police Stéphane Roy a été avare de détails lors de la conférence de presse tenue jeudi après-midi, de façon à ne pas nuire à l’enquête en cours. On a tout de même appris qu’un homme de Tetagouche Sud, Steven Laurette, a été arrêté le jeudi 13 mai, deux jours après la disparition de la jeune fille.

Âgé de 42 ans, il a comparu le 14 mai en Cour provinciale pour faire face à une accusation de bris de condition d’une ordonnance du tribunal. Il demeure incarcéré dans un pénitencier provincial en attendant une prochaine comparution prévue le 7 juin.

Craignant pour la sécurité de la population, la police s’est opposée à sa remise en liberté.

Tout indique qu’il était le conducteur de la camionnette grise qui a été saisie par la police.

Question de ne pas nuire à l’enquête qui est en cours, la police n’a pas voulu révéler s’il existe des liens entre Madison Roy-Boudreau et Steven Laurette ou entre la famille de la jeune disparue et ce dernier.

Selon la police, l’adolescente aurait pris place le 11 mai, en matinée, à bord d’un Ford Ranger. Son père a avisé la police de sa disparition à 23h18 le même jour. Il a indiqué avoir vu sa fille quitter le domicile pour se rendre à son école.

Le 12 mai, grâce à des informations provenant du public, il a été possible d’identifier et localiser le véhicule en question. On a procédé à l’arrestation de Steven Laurette le lendemain.

Le 14 mai, à la suite d’informations provenant de citoyens, d’intenses recherches ont été menées dans une carrière et un terrain boisé situé près de la rue Sainte-Anne. Mais elles n’ont pas permis de retrouver la trace de l’adolescente. Ces recherches se sont déroulées pendant cinq jours sur un terrain d’une superficie de 1,75 km carré.

«La recherche s’est effectuée sur des terrains imprévisibles et des zones boisées épaisses. Les bénévoles ont travaillé sans relâche pendant des périodes de 12 à 16 heures par jour», a souligné le chef de police.

Le chef de la Force policière de Bathurst a également révélé que la police a reçu des informations voulant que Madison Roy-Boudreau se trouvait à un endroit spécifique dans le DSL de Tetagouche Sud.

Avec le consentement du propriétaire d’une résidence de l’endroit, des recherches ont été effectuées sur cette propriété le 16 mai, sans toutefois permettre de retrouver l’adolescente.

La police a indiqué mener «une enquête criminelle» en rapport avec une personne disparue, et non pas une simple enquête sur une personne disparue.

Le chef Roy dit vouloir demeurer optimiste tout en envisageant le pire scénario possible.

«Nous voulons demeurer optimistes et retrouver Madison saine et sauve, mais plus les jours passent sans avoir de nouvelles d’elle… Comme communauté, et pour la famille spécifiquement, nous devons être préparés à faire face au pire scénario», a affirmé le chef Stéphane Roy.

Madison Roy-Boudreau mesure 5 pi 4 po, pèse 119 lbs et a les yeux bruns et les cheveux bruns de longueur moyenne.

Elle a été vue pour la dernière fois portant un chandail gris, une paire de pantalons couleur camouflage et des souliers couleur argent.

Quiconque ayant des informations concernant la disparition de Madison Roy-Boudreau est prié de communiquer avec la Force policière de Bathurst au 506-548-0420 option #2 ou avec l’organisme Échec au crime.