Le Nouveau-Brunswick présente son plan vers la phase verte

Le gouvernement de Blaine Higgs dévoile sa feuille de route en trois étapes vers la levée des restrictions sanitaires, conditionnée aux progrès de la vaccination au cours des prochaines semaines.

Le plan est divisé en trois dates. Chaque étape ne sera validée que si certains critères sont remplis.

«Ces dates sont des objectifs amenés à changer selon le taux de vaccination et le nombre d’hospitalisations», prévient la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

«La ligne d’arrivée est en vie et il faut réussir le sprint final», s’est félicité le premier ministre. «Aujourd’hui, nous voyons vers l’avant, vers l’après-pandémie»

Phase 1: 7 juin

– Si 75% des personnes de 12 ans et plus sont vaccinées, si les hospitalisations sont faibles et que tous les régions sont en phase jaune.

Plus d’isolement imposé pour les voyageurs en provenance du Canada Atlantique, à l’exception de la Nouvelle-Écosse et des régions frontalières du Québec (régions de Pointe-à-la-Croix et de la Première Nation de Listuguj).

Les rassemblements avec des amis ou des membres de la famille jusqu’à 20 participants seront permis.

Les travailleurs frontaliers et les camionneurs n’auront plus besoin de se soumettre fréquemment à des tests et de s’auto-isoler. Les travailleurs en rotation auront une période d’isolement modifiée et plus courte.

Phase 2: 1er juillet

Ouverture de la bulle Atlantique à la Nouvelle-Écosse

Les voyageurs du reste du Canada devront suivre une période d’isolement plus courte.

Ouverture de la frontière avec l’état américain du Maine, conditionnelle au feu vert du gouvernement fédéral.

Phase 3: 2 août

Si 75% des Néo-Brunswickois ont reçu leur seconde dose

Retour à la phase verte et levée de toutes les restrictions

Fin de l’état d’urgence

Déplacements libres entre les provinces

La Santé publique a rapporté neuf nouveaux cas jeudi: trois zone 1 (Moncton) cinq dans la zone 3 (Fredericton), un dans la zone 6 (Bathurst et Péninsule Acadienne).

On dénombre désormais 167 cas actifs. Huit Néo-Brunswickois sont hospitalisés, dont deux à l’extérieur de la province.

Plus tôt dans la journée, l’Île-du-Prince-Édouard est devenue la première province du Canada atlantique à fixer une date pour mettre fin aux restrictions de voyage liées à la pandémie pour le reste du pays.

La Dre Heather Morrison, administratrice en chef de la santé publique de la province, a déclaré aujourd’hui que son équipe avait l’intention de rouvrir la province aux voyageurs du Canada atlantique le 27 juin et à certains voyageurs canadiens le 8 août.

Elle dit que les Canadiens de l’Atlantique entièrement ou partiellement vaccinés pourront visiter l’île à partir du 27 juin sans s’auto-isoler.

À compter du 8 août, elle dit que les Canadiens entièrement vaccinés de l’extérieur du Canada atlantique peuvent visiter sans s’auto-isoler tant qu’ils ont été pré-approuvés pour voyager, ajoutant qu’elle s’attend à ce que l’exigence d’approbation préalable soit levée le 12 septembre.

Morrison dit que tous les voyageurs seront testés à leur arrivée et devront fournir une preuve de leur statut vaccinal.

– Plus de détails à venir