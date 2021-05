Les amateurs de grillades se mettent à leurs barbecues

Les effluves de grillades flottent dans l’air comme pour faire fuir le coronavirus. Les amateurs ont sorti leur matériel de barbecue et en font profiter les papilles de leurs proches et l’odorat de leurs voisins. C’est le cas de Pascal Haché, qui partage aussi ses expériences culinaires sur internet.

«Le barbecue, c’est une activité d’été à pratiquer en famille et entre amis. C’est super social, s’exclame l’habitant de Shediac. Tout le monde est autour du grill. On met de la musique. Les jeunes s’amusent… C’est une belle activité quand il fait beau!»

En partageant les résultats de sa passion avec ses proches, l’amateur de cuisine trouve l’excuse pour la pratiquer. Et afin d’éviter les sempiternels chiens-chauds et hamburgers, il fait feu de tout bois!

«J’expérimente le plus possible, précise le vendeur d’assurances. J’adore la viande! Je surveille toujours le rayon boucherie du supermarché pour en trouver de nouvelles avant d’aller chercher sur internet les recettes afin de diversifier mon portfolio de barbecue.»

Steak tomahawk

Il a récemment essayé le steak tomahawk, une épaisse côte de bœuf, avec un mélange maison de graines de coriandre, de paprika fumé, de sel, de poivre et d’oignon.

«J’ai sorti la pièce de viande deux heures avant la cuisson en l’assaisonnant d’épices et d’huile, raconte M. Haché. Puis, je l’ai mise au gril pendant 18 minutes en la virant de bord régulièrement. Je l’ai ensuite sortie durant 10 minutes avant de la remettre à cuire à haute température une minute de chaque côté. Une fois prête à déguster… c’était incroyable!»

Le gourmet a acheté son steak 34$. Il lui est même arrivé de dépenser 50$ pour ce type de produit. Même s’il estime que les grillades sont simples à faire, il conseille aux débutants de commencer par des morceaux plus abordables… à moins que l’argent ne leur brûle les doigts!

«Ce n’est pas toujours une réussite! Il y a deux semaines, j’ai calciné une poitrine de bœuf dont la cuisson était censée durer 12h», raconte-t-il en riant.

M. Haché suggère aussi aux résidents du sud-est qui manquent d’équipement d’utiliser les installations du Parc du Centenaire à Moncton, où il suffit d’apporter son charbon, sa grille et sa nourriture.

«On l’a fait l’année dernière avec trois ou quatre familles en respectant les règles sanitaires, se souvient-il. On a préparé des hot-dogs et des hamburgers pendant que les enfants s’amusaient. Il faisait soleil. C’était absolument merveilleux!»

Pour le père de deux garçons, les grillades sont ainsi une excellente façon de se remonter le moral pendant la pandémie. Et il semble que ce soit le cas pour d’autres.

Ruptures de stock

«Cette année, les ventes sont vraiment bonnes, se réjouit le propriétaire du magasin de Moncton, Maritime Fireplaces. La température était vraiment bonne au début de l’année, alors la saison a commencé tôt.»

Patrick Bourque prévoit que son activité restera bonne jusqu’à l’hiver, même s’il craint des ruptures de stock.

«Nos fournisseurs ont de la misère, car ils ont été obligés d’arrêter de produire pendant un moment à cause de la pandémie. La demande de produits d’aménagement extérieur de qualité a beaucoup augmenté.»

Chez les bouchers contactés par l’Acadie Nouvelle, en revanche, rien d’inhabituel en ce début de belle saison.

«C’est sûr que lorsque le soleil est là, ça bouge beaucoup plus, témoigne Kevin Robinson de La P’tite Boucherie à Edmundston. Mais cette année, c’est pas mal pareil que les précédentes.»

Même son de cloche au Marché de Viande Boudreau à Memramcook.

«Les ventes se passent comme d’habitude, constate le directeur des opérations, Jocelyn Boudreau. Dans les trois ou quatre premières semaines de beau temps, les steaks se vendent davantage. Mais après, ça redevient normal.»

Hausse des prix

Les carnivores n’auraient donc pas été sur des charbons ardents dans l’attente de la saison des grillades, cette année?

«Le prix de la viande a beaucoup augmenté, relève en tout cas le directeur du laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie à Halifax. C’est un facteur très important dans sa consommation.»

Sylvain Charlebois indique que les prix du bœuf, du porc et du poulet ont augmenté de 4% à 5% depuis janvier dernier, à cause de la pandémie et du cours des grains.

Même les végétaliens aiment les grillades!

Mais pas besoin d’aimer la viande pour aimer les grillades! Benoit LeBlanc en est un exemple.

Cet habitant de Moncton refuse de manger tout produit d’origine animale depuis quatre ans. Néanmoins, il grille et fume ses aliments depuis un an et demi.

«C’était l’été et il faisait beau, se rappelle le trentenaire. Quand je n’étais pas végétalien, je faisais des barbecues. Alors j’ai cherché sur internet et il y avait des recettes en masse pour mon nouveau régime.»

Il raconte que la vendeuse de son matériel n’en aurait pas mis la main au feu.

«Elle me disait que je pourrais faire du steak vraiment bon et du porc fumé. J’étais là “hum! Hum! Je suis végane.” La madame a juste fait une face plate. Elle ne savait plus quoi dire», rit M. LeBlanc.

Il prépare des hamburgers à base de lentilles, de noix et de tomates séchées ou à partir d’avoine, de fèves noires et de ketchup ainsi que des légumes rôtis. Mais ce qu’il aime avant tout cuisiner au grill, ce sont les pizzas.

Peut-être même qu’en les dégustant, les mangeurs de viande n’y voient que du feu!