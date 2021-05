Nouvelle mairesse à Grande-Anse: «J’adore ma municipalité et les gens qui y habitent»

Les meilleurs leaders municipaux sont ceux qui ont un véritable amour pour leur communauté. Thérèse Haché, la nouvelle mairesse de Grande-Anse, est de ce nombre.

Thérèse Haché a remporté l’élection plus tôt cette semaine contre Roméo Thériault, un ancien maire de Grande-Anse. Elle a récolté 331 votes contre 103 pour son adversaire.

La nouvelle élue est loin d’être une nouvelle venue sur la scène politique municipale du Nouveau-Brunswick. Elle a été directrice générale de Grande-Anse pendant une vingtaine d’années et elle a occupé ces fonctions plus récemment par intérim. Elle a aussi été la première femme élue au conseil municipal de Grande-Anse dans les années 1970.

Elle attribue son intérêt pour la politique municipale à son père, Armand Haché, impliqué dans l’incorporation de la municipalité de Grande-Anse en 1968.

«Disons que je suis une passionnée du monde municipal. Ça me coule dans les veines. J’adore ma municipalité et les gens qui habitent ce beau coin de pays. Il y a tellement de potentiel à développer. Nous avons des richesses naturelles qu’on peut faire vivre à d’autres personnes.»

Aréna et familles

Le nouveau conseil de Grande-Anse aura bien du pain sur la planche dès son entrée en fonction. L’avenir du Centre Edmond E. Landry fait partie des priorités de la nouvelle mairesse.

L’aréna a été transformé en centre d’entreposage de véhicules en 2019 et nécessite de rénovations majeures. Il est tout de même le seul aréna entre Caraquet et Bathurst, et plusieurs organismes sportifs de la Péninsule acadienne se sont servis des installations au fil des années.

«On veut s’asseoir et établir les coûts de fonctionnement de ce service et voir s’il serait possible de partager les coûts avec d’autres municipalités.»

Mme Haché veut aussi poursuivre les démarches pour rendre Grande-Anse un lieu attirant pour les familles. Au cours des dernières années, plusieurs familles se sont installées dans la municipalité. Une rue qui ne comptait aucun enfant il y a quelques années en compte maintenant neuf.

«C’est prometteur, ça rajeunit notre population. C’est motivant et il faut voir comment on peut bien desservir ces jeunes familles.»

Collaboration avec ses voisins

Thérèse Haché souhaite également que le nouveau conseil mette en place les pions nécessaires pour que Grande-Anse tire avantage de la réforme municipale qui sera éventuellement annoncée par Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux.

«On sait que le gouvernement a dit que le statu quo n’est pas possible. Je ne veux pas qu’on se fasse organiser et si on ne veut pas que ce soit le cas, il faut s’asseoir et examiner les différentes possibilités pour déterminer quelles seraient les meilleures options qui nous permettraient de répondre aux besoins des gens de chez nous. On est entouré de municipalités et de DSL avec lesquelles on a déjà beaucoup d’affinités, donc j’aimerais qu’on puisse s’asseoir et voir ce qu’on peut faire ensemble.»

Un conseil entièrement féminin

Grande-Anse a aussi la particularité d’être la seule municipalité de la Péninsule acadienne avec un conseil entièrement composé de femmes. Sur les six personnes candidates aux élections, cinq étaient des femmes. Carole Blanchard Landry, Anne Landry, Rose-Marie Blanchard et Linda Landry.

«Après avoir fait tant d’efforts pour encourager les femmes à oser se présenter comme candidates, c’est impressionnant de voir autant de femmes se lancer dans la politique municipale. Ce qui m’impressionne davantage, c’est que les gens de Grande-Anse ont confié un mandat à un conseil entièrement féminin. Là aussi, il y a de l’ouverture.»