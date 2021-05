Péninsule: le taux de chômage n’est pas dû au manque d’emplois, rappelle un entrepreneur

Fernand Thibodeau, porte-parole d’un groupe de défense des droits des travailleurs saisonniers, s’explique mal pourquoi une entreprise locale l’accuse de décourager les gens à travailler.

Mercredi soir, l’usine de transformation de fruits de mer les Pêcheries Bas-Caraquet a accusé Fernand Thibodeau dans une publication Facebook d’inciter les gens à ne pas se trouver d’emplois dans la région.

L’entreprise dit avoir demandé des rencontres avec M. Thibodeau pour lui offrir un poste consacré au recrutement de travailleurs dans cette usine de transformation située dans le parc industriel de Bas-Caraquet.

«J’ai un autre emploi, plus proche de chez moi, et j’ai dit à M. LeBreton que cela nous ferait un plaisir de lui référer des gens et de partager son offre d’emploi», dit Fernand Thibodeau, qui n’a pas assisté à la rencontre à cause de son horaire et des raisons personnelles.

Depuis sa fondation en 2019, le groupe de défense des droits des travailleurs saisonniers, ASTS (Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers), s’est donné pour mission de militer en faveur d’une modernisation du programme de l’assurance-emploi, mais aussi d’aider les chômeurs à se trouver un emploi.

La page Facebook d’ASTS partage régulièrement différentes offres d’emploi disponibles dans la Péninsule acadienne et ailleurs au Nouveau-Brunswick.

«On ne travaille pas seulement pour les travailleurs saisonniers, mais pour tous les travailleurs. Le but n’est pas d’encourager les gens de vivre sur l’assurance-emploi, mais quand ils en ont besoin, on veut les aider. Je dis qu’une personne qui reçoit son assurance-emploi de façon adéquate, c’est une personne de moins à risque de tomber sur l’assistance sociale», a déclaré M. Thibodeau en décembre 2019 lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Néanmoins, les défis de recrutement de main-d’œuvre sont réels au Nouveau-Brunswick et même partout ailleurs en Amérique du Nord, même si le taux de chômage dans le nord-est de la province, ce qui comprend les villes de Campbellton, Bathurst, Miramichi se chiffrait à près de 15% à la fin avril 2021. La population en âge de travailler dans cette même région est passée de 131 700 à 130 900 entre avril 2020 et avril 2021, selon le plus récent rapport d’Emplois NB.

Toujours selon cette agence du gouvernement provincial, il y avait 492 offres d’emploi dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, ce qui comprend les villes de Campbellton, Bathurst, Miramichi. Les régions de Bathurst, Miramichi et Campbellton/Atholville comptaient la plus grande part de ces emplois.

Lors d’une entrevue récente, Rodolphe LeBreton, propriétaire des Pêcheries Bas-Caraquet, a exprimé ses préoccupations concernant les défis de main-d’œuvre en affirmant que son entreprise pourrait facilement embaucher une soixantaine de nouveaux employés. Par ailleurs, les conditions de travail ont évolué à l’intérieur des usines de transformation, a dit M. LeBreton et le salaire de base, 18$ de l’heure est plus élevé que le salaire médian offert aux travailleurs des usines de transformation de la province soit 14,79$ de l’heure.

«Quand toutes les usines de la Péninsule sont à court d’employé(es) et que M. Thibodeau crie haut et fort que le gouvernement se doit d’aider les employé(es) avec des heures manquantes, il faut se poser de sérieuses questions. Ce n’est pas de l’aide du gouvernement pour de l’assurance-emploi qui est nécessaire, c’est de se conscientiser de la situation qui perdure dans la Péninsule acadienne…», pouvait-on lire dans une publication affichée sur la page Facebook des Pêcheries Bas-Caraquet.

«Cela nous fait plaisir de partager les offres d’emplois des entreprises et nous allons continuer, car notre but est que les gens aient un emploi convenable. Je souhaite la meilleure des chances à son entreprise, que tout aille bien pour avoir des employés», répond M. Thibodeau.