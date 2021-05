En croissance, le Centre Transmed de Campbellton recherche 35 employés

La forte reprise des activités chirurgicales dans les hôpitaux du Québec fait en sorte que la demande pour les services de transcriptions médicales est à la hausse. Et cela a un impact direct de ce côté-ci de la frontière.

Le Centre Transmed de Campbellton célèbre cette année son 25e anniversaire. Est-ce que les choses ont bien tourné au cours de ce premier quart de siècle? Plutôt bien oui alors que l’entreprise a récemment fracassé son record personnel du nombre d’employés. Et ce n’est qu’un début, puisqu’elle en recherche toujours 35 autres.

L’entreprise, qui se spécialise surtout dans la transcription médicale, mais qui fait également dans la traduction (environ 25% du chiffre d’affaires), a toujours relativement bien réussi à tirer son épingle du jeu. Cela dit depuis quelques mois, l’expansion est fulgurante. Fonctionnant en moyenne avec une cinquantaine d’employés, elle en compte 83 personnes depuis le début de l’année. Et la demande est telle qu’elle cherche à dépasser le cap de la centaine.

Cette soudaine croissance est largement due…à la COVID-19. Car si l’entreprise a su mettre la main sur quelques nouveaux contrats, c’est surtout la reprise des activités dans les cliniques et hôpitaux du Québec qui génèrent la plus grande augmentation de la charge de travail.

«C’est notre clientèle cible, celle d’où provient la grande majorité de nos contrats», explique la présidente et copropriétaire de l’entreprise, Rachel Arseneau-Ferguson.

«Il faut comprendre que l’an dernier, tout a fonctionné au ralenti par rapport au délestage, aux reports de certaines chirurgies électives. Mais là, il y a du rattrapage à faire et ils y vont la pédale dans le plancher. On n’a pas le choix d’augmenter également afin de suivre la cadence», souligne-t-elle.

Il s’agit donc d’un heureux problème en soi pour l’entreprise restigouchoise. Cela dit, trouver des gens prêts à travailler de la maison est une chose, mais en trouver qui ont les qualifications nécessaires pour la transcription en est une autre. Et en trouver autant ajoute à la problématique.

«Ça demande des connaissances particulières, car ce n’est vraiment pas tout le monde qui peut comprendre et se démêler avec la terminologie médicale, les accents et le débit des médecins. Il faut également posséder de très bonnes connaissances en français. C’est très complexe», souligne-t-elle.

Étant donné le nombre d’emplois disponibles et de la spécialisation requise, l’entreprise recrute bien au-delà des frontières du Restigouche. Dans les faits, on répertorie déjà plusieurs employés au Restigouche (bien entendu), mais aussi ailleurs au Nouveau-Brunswick et même au Canada, la distance n’étant plus un problème avec internet. Le siège social de l’entreprise à Campbellton ne compte en fait que quatre employés. Le reste de la flotte est en télétravail.

«On exporte donc notre savoir, notre expertise. C’est plaisant de voir que tout ça part et est toujours géré d’ici», dit-elle non sans une certaine fierté.

D’ailleurs, si la pandémie a amené quelque chose de positif selon Mme Arseneau-Ferguson, c’est bien la valorisation du travail à domicile.

«Les gens ont appris à demeurer à la maison, se sont habitués au télétravail. Ça fait longtemps que nous fonctionnons de la sorte, mais beaucoup de Néo-Brunswickois ont découvert cette façon de travailler et l’apprécient, que ce soit pour éviter le trafic, être plus présent avec la famille ou simplement pouvoir passer la journée en jogging», dit-elle à la blague.

Elle croit que cette nouvelle tendance pourrait, du coup, aider au recrutement dans son secteur.

Fait à souligner, en plus de gérer une expansion et de célébrer son 25e anniversaire, le Centre Transmed est en nomination comme Entreprise de l’année (25 employés et plus) au Gala d’excellence en affaires de la Chambre de commerce régionale de Campbellton.