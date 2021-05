L’urgence de l’Hôpital de Moncton dépassée à son tour

Après avoir prêté main-forte au service d’urgence du CHU Dr-Georges-L.-Dumont, l’établissement hospitalier d’Horizon à Moncton doit lui aussi réduire la capacité de son service d’urgence en raison d’une «grave pénurie» de personnel infirmier.

Le Réseau de santé Horizon appelle la population à éviter les visites à l’urgence tout au long de la fin de semaine. On demande à toute personne présentant des symptômes non urgents d’envisager d’autres options de soins, telles que les cliniques après heures pour traiter des maladies bénignes et des maux légers.

«Notre service d’urgence manque de personnel et est extrêmement occupé», expose Nancy Parker, la directrice générale de l’hôpital. Elle prévient que de longs temps d’attente sont à prévoir.

Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont a connu une telle situation à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

«Nous faisons face au même problème», reconnaît Dr Angus MacDonald, chef de la médecine d’urgence à l’Hôpital de Moncton.

«La pénurie d’infirmières n’est pas nouvelle mais je pense que dans les dernières semaines, et dans les derniers jours, c’est devenu un problème encore plus critique. Et quand nous n’avons pas le personnel en nombre suffisant, cela a vraiment des implications sur la sécurité de nos patients et sur la façon dont nous pouvons prendre soin de nos patients.»

Actuellement, pas moins de 152 postes sont à pourvoir au sein de l’hôpital anglophone de Moncton.

«Nous cherchons comment réorganiser les services, et parfois cela signifie réduire les services», explique Nancy Parker, précisant que six lits ont dû être fermés provisoirement.

«Il est important de reconnaître que notre personnel et nos gestionnaires travaillent très dur pour combler les postes vacants et maintenir une couverture appropriée, ce qui signifie des heures supplémentaires, et vous savez, cela ne peut être maintenu qu’un certain temps.»

Plus tôt ce mois-ci, les ambulances ont dû être déroutées pendant deux jours du CHU Dr-Georges-L.-Dumont vers l’hôpital voisin. Le premier ministre avait ensuite exprimé le souhait d’une plus grande coopération entre les deux établissements.

«La diversion, c’est quelque chose que nous ne voulons jamais faire, souligne toutefois Dr MacDonald. C’est un dernier recours, car il a été démontré que les patients n’en bénéficient pas.»

«Mais ce que nous rencontrons, malheureusement, c’est un délai de déchargement, lorsqu’une ambulance amène un patient et qu’il n’y a pas d’infirmière disponible. Elles finissent par attendre. Et les ambulances coincées à l’hôpital, elles ne sont pas disponibles dans la communauté à venir chercher un patient qui pourrait en avoir besoin.»

De son côté, Nancy Parker indique que, si les échanges de patients sont courants dans le cas des chirurgies, les communications entre les deux hôpitaux se sont intensifiées depuis le début de la pandémie.

«Ce sera certainement quelque chose que nous continuerons de faire. C’est juste un contact hebdomadaire pour demander: Quel est votre taux d’occupation? Quels sont vos défis? Quelles solutions avez-vous proposées? C’est juste une occasion de partager ce qui se passe dans les deux établissements. Chacun a donc une bonne compréhension de la situation de l’autre.»

Pour les prochains jours, Horizon encourage les patients de la région à visiter le site AlorsPourquoiAttendre.ca, et à se tourner vers les cliniques, les pharmacies, les fournisseurs de soins de santé primaires ou Télé-Soins 811.