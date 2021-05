Négociations salariales: le SCFP monte le ton

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) lance un ultimatum au gouvernement Higgs. À partir du 30 mai, la province disposera de 100 jours afin de régler l’impasse dans les négociations avec les travailleurs représentés par le syndicat.

Depuis plusieurs mois déjà, les négociations entre le gouvernement et des milliers de travailleurs représentés par le SCFP piétinent.

Des milliers de travailleurs, sans convention collective, déplorent que le gouvernement de Blaine Higgs souhaite leur imposer un gel de salaire d’un an suivi de trois ans d’augmentations de 1%.

Vendredi, le syndicat a voulu faire savoir à Fredericton que la patience des travailleurs avait atteint sa limite.

Si le gouvernement refuse de changer son fusil d’épaule au cours des 100 prochains jours, «les membres du SCFP seront obligés d’organiser une action coordonnée à l’échelle de la province», dit Stephen Drost, président provincial de la division du Nouveau-Brunswick du SCFP.

«C’est plus que généreux, sachant que certains travailleurs attendent déjà depuis quatre ans afin qu’une nouvelle entente soit négociée, a lancé M. Drost lors d’une conférence de presse vendredi matin. C’est complètement inacceptable.»

D’après le syndicat, une amélioration des conditions salariales de ses travailleurs est nécessaire afin de régler les nombreux problèmes de recrutement et de rétention avec lesquels est confronté le Nouveau-Brunswick.

Le gouvernement a donc jusqu’à la fête du Travail «pour offrir des salaires équitables aux 21 860 membres du SCFP qui sont actuellement en négociation.»

Les négociations sont déjà dans l’impasse pour plus de 8580 travailleurs de plusieurs sections locales du SCFP.

Plus de 13 280 travailleurs, notamment des secteurs de l’éducation et de la santé, se dirigent aussi vers une conciliation dans les 50 prochains jours.

La section locale 1840 du SCFP – qui représente les sténographes judiciaires du Nouveau-Brunswick – a aussi annoncé, vendredi matin, avoir déposé une demande auprès de la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick afin de faire reconnaître une impasse dans ses négociations avec le gouvernement. Ces travailleurs sont sans convention collective depuis 2016.

«Zéro pour nos héros»

La politique «zéro pour nos héros» du gouvernement Higgs, dit le SCFP, est un affront aux travailleurs. Si la province refuse d’accepter de négocier de bonne foi, ce sera aux membres de déterminer les moyens de pression à adopter.

«Ça pourrait prendre plusieurs formes, par exemple des manifestations. Mais de manière générale, les différentes sections arrivent à la fin du processus de négociation et ils se préparent à prendre des votes de grève, a prévenu Stephen Drost. Ils prendront tous les moyens légaux pour faire respecter leurs droits.»

Le point de départ de toute négociation doit être des augmentations correspondant à l’indexation de l’indice des prix à la consommation puisqu’un gel revient à demander aux travailleurs d’accepter une diminution de leur salaire. L’idée voulant qu’un gel salarial soit nécessaire parce que la pandémie a exacerbé les défis économiques de la province ne tient tout simplement pas la route, ajoute Stephen Drost.

«L’économie des provinces atlantiques a été beaucoup plus épargnée qu’ailleurs et le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces à s’être le mieux tirée d’affaires. Surtout, c’est une question de choix et ce que nous souhaitons pour notre société.»

Le SCFP dit être en pourparlers avec d’autres syndicats, notamment ceux des infirmières et des enseignants, afin de voir si des actions concertées pourraient être entreprises à l’automne si Fredericton continue à faire la sourde oreille.

Higgs peu surpris

Interrogé sur l’ultimatum du SCFP lors d’une mêlée de presse vendredi, le premier ministre Higgs a dit être déçu, mais peu surpris, par l’ultimatum. Une preuve que les dirigeants du syndicat «ne sont pas en phase avec les travailleurs qu’ils représentent.»

M. Higgs a néanmoins reconnu qu’il faudra trouver des manières de réduire les écarts entre les conditions de travail au Nouveau-Brunswick et celles des autres provinces atlantiques. D’après lui, la pandémie aura toutefois montré à tous les Néo-Brunswickois qu’il est possible, et nécessaire, de faire les choses autrement.

Il faut pouvoir offrir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Mais faisons-le en trouvant de nouvelles manières de faire les choses, a-t-il dit sans toutefois préciser comment il comptait y arriver. J’ai besoin de leur aide pour trouver des manières d’augmenter les salaires sans que cela se traduise par des augmentations d’impôts.

M. Higgs a aussi indiqué qu’il serait contre-productif d’augmenter les salaires afin qu’ils suivent l’indice des prix à la consommation si cela se traduit par une augmentation de l’impôt.