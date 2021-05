Réouverture des frontières: une lueur d’espoir pour l’industrie touristique

Des entrepreneurs et des associations touristiques accueillent favorablement le plan de déconfinement du Nouveau-Brunswick annoncé hier, mais tout semble indiquer que la pente ne sera pas facile à remonter.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé les dates du relâchement de certaines mesures de santé publique cette semaine.

Même si le tout dépend encore du rythme auquel la population parvient à se faire vacciner, la perspective d’un été qui se rapproche de la normalité suscite un certain engouement dans l’industrie touristique.

«C’est une nouvelle très encourageante pour l’industrie», dit Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

Il explique qu’en temps normal, l’arrivée des touristes québécois est très importante pour la région.

Il se dit optimiste que le Nouveau-Brunswick peut atteindre le seuil de vaccination nécessaire pour l’ouverture des frontières avec les autres provinces canadiennes le 1er juillet.

En attendant que cela se confirme, certains touristes optimistes ont déjà planifié leurs vacances, d’après lui.

«Il y a déjà eu beaucoup d’appels de Québécois à la suite de l’annonce du gouvernement de jeudi.»

En attendant que ces touristes puissent faire leur entrée au N.-B., Yannick Mainville estime que le programme Explore NB, qui rembourse une partie des dépenses des touristes néo-brunswickois, permettra de donner un coup de pouce à l’industrie.

Il reste à savoir si ce sera suffisant pour que ces entreprises puissent remonter la pente.

«Il faudra voir quels auront été les impacts après la saison touristique de cette année, et quelle aide pourrait être ajoutée pour assurer une survie en 2022.»

Carol Alderdice, PDG de l’Association de l’industrie touristique du N.-B., estime que le fait d’avoir une date provisoire pour le déconfinement permet à certaines entreprises touristiques de mieux planifier la saison et d’engager et de former du personnel si nécessaire.

«Avoir la date du 2 août pour passer au vert, c’est vraiment spécial, parce qu’on a tellement besoin de bonnes nouvelles dans notre industrie», dit-elle.

Malgré cela, elle estime que l’industrie touristique aura toujours besoin de programmes d’aide financière jusqu’à la fin de l’année. Après un été difficile l’an dernier, plusieurs entreprises ont accumulé des dettes, selon elle.

Nathalie Blanchard, gérante du camping Malybel à Beresford, fait remarquer que la saison commence tôt en raison de la température clémente. Malgré tout, elle essaie de ne pas trop se faire d’attentes en ce qui a trait au tourisme interprovincial.

«Je ne sais pas encore si ça sera vraiment ouvert, je ne m’attends pas à cela encore, je prends mes précautions», dit-elle.

Elle accepte toutes les réservations – dont quelques-unes de touristes de l’extérieur du N.-B. – mais elle s’attend à ce que certains d’entre eux ne puissent peut-être pas venir cet été. Jusqu’à maintenant, les Néo-Brunswickois ne sont pas au rendez-vous non plus.

«C’est un peu alarmant», dit-elle.

Sonia Fournier est propriétaire du Camping St-Basile, près d’Edmundston. Selon elle, cette saison s’annonce mieux que celle de l’été dernier, mais elle ne s’attend pas non plus à une année record.

Son camping accueille normalement beaucoup de voyageurs de l’extérieur de l’Atlantique qui s’arrêtent au Nouveau-Brunswick avant de repartir vers l’Île-du-Prince-Édouard ou la Nouvelle-Écosse.

Des habitants de plusieurs autres provinces, dont le Québec et la Colombie-Britannique, ont déjà placé leurs réservations en prévision de l’ouverture des frontières.

«On a déjà des réservations, et si ça ouvre, c’est certain qu’on va avoir un bel été», dit-elle.