Santé: le C.A. de Vitalité exhorte le gouvernement à agir

Le conseil d’administration sortant du réseau de santé Vitalité pense que le gouvernement provincial doit prendre des décisions urgentes pour assurer l’avenir des services en français dans la province. Il propose une liste de mesures.

«Nous appuyons publiquement le Réseau dans ses efforts visant à travailler avec les autorités gouvernementales et ses autres partenaires pour que certaines décisions soient prises le plus rapidement possible», a dit la présidente du conseil d’administration (C.A.), Michelyne Paulin.

L’organe de gouvernance de Vitalité réclame une stratégie provinciale de recrutement en santé adaptée au milieu minoritaire. Il souhaite notamment l’embauche d’infirmiers étrangers avec une reconnaissance rapide de leurs acquis et l’exemption pour certains de l’examen NCLEX-RN.

Cette épreuve, le C.A. demande aussi son remplacement par l’examen canadien du baccalauréat en science infirmière comme préalable à l’immatriculation des infirmières francophones du Nouveau-Brunswick. Ce test serait plus équitable du point de vue linguistique.

L’organe de gouvernance de Vitalité désire une conclusion rapide des négociations entre le gouvernement provincial et le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Il espère une convention collective qui permet de valoriser les professionnelles et d’assurer un bon climat de travail pendant l’été.

Les infirmières de la province attendent une convention collective depuis trois ans. Leur syndicat a affirmé récemment que leurs membres avaient besoin de prendre des vacances estivales et de travailler moins d’heures supplémentaires.

Le C.A. de Vitalité propose aussi que les gestionnaires puissent faire appel à plusieurs types de professionnels, comme des travailleurs sociaux, des kinésiologues et des travailleurs paramédicaux, pour aider leurs équipes surchargées.

L’organe de gouvernance veut enfin que le ministère du Développement social prenne en charge dans un délai de deux jours maximum les patients hospitalisés qui ont reçu leur congé médical et qui attendent une place en foyer.

Mme Paulin s’est par ailleurs réjouie que les fusions des services entre les deux hôpitaux de Moncton et les régies de la santé semblent écartées par le gouvernement.

«Les vraies solutions sont ailleurs», a-t-elle affirmé.

La présidente a aussi tenu à rappeler l’importance qu’elle attache au respect du rôle de gouvernance du Conseil d’administration par toutes les parties prenantes du système de santé, y compris le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

La veille, Norma McGraw a regretté que le C.A. dans lequel elle venait de se faire réélire a perdu beaucoup de son pouvoir et de son influence auprès du gouvernement au fil des dernières années.

«Je trouve qu’on n’était pas suffisamment consulté, qu’on nous arrivait avec des décisions prises à l’avance concernant l’ajout ou le retrait de services», a ajouté celle qui avait donné sa démission dans la foulée d’un plan avorté de fermeture d’urgences rurales pendant la nuit en 2020.