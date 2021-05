Sud-Est: Un coin de paradis pour les personnes en fin de vie

Le premier centre de soins palliatifs du Sud-Est est enfin une réalité. Dans cet établissement, tout a été pensé dans les moindres détails pour aider les résidents à vivre leurs derniers moments dans un environnement paisible.

Dans chaque chambre, de grandes fenêtres donnent une vue sur la végétation. Les pièces sont spacieuses, les couloirs larges et les couleurs apaisantes.

Situé dans le quartier Lewisville à Moncton, l’établissement accueillera gratuitement des personnes en fin de vie des comtés d’Albert, de Kent et de Westmorland qui y auront été dirigées par les équipes du Programme extra-mural.

On y trouve notamment dix chambres, une aile pour les familles, un jardin avec des terrasses, un solarium et une salle de méditation.

L’objectif: permettre aux patients de la région de finir leurs jours dans la sérénité et la dignité plutôt que de mourir dans des hôpitaux surchargés, avec peu d’intimité, des pénuries de personnel et une atmosphère stressante.

Il s’agit de la première maison de fin de vie à fonctionner en collaboration avec les professionnels du Programme extra-mural. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Les travaux se terminent sur la rue Pleasant, sur un terrain de deux acres donné par le Lions Hum-Lew-Sun Club. Il aura fallu 17 ans à l’organisme de bienfaisance Hospice SENB pour voir ce projet se concrétiser.

«Nous avons voulu bâtir un lieu où les résidents se sentent comme chez eux, un lieu de réconfort et de célébration et pas une institution», expose le président, Dennis Cochrane.

«Nous avons rassemblé les commentaires de nombreuses personnes et de nombreux professionnels de la santé pour créer une atmosphère sereine.»

Des chambres seront mises à disposition des familles, les proches venant de loin pourront passer la nuit et visiter leur être cher à n’importe quelle heure. Il s’agit avant tout de réduire le stress et la charge de travail pour l’entourage du mourant et d’offrir du réconfort dans des moments douloureux.

La direction du centre estime qu’il accueillera environ 270 patients par année, soit sensiblement la même capacité que les deux hôpitaux de Moncton réunis. Une équipe d’infirmières rémunérées par le gouvernement provincial offrira un service bilingue. Elles rencontreront les premiers résidents à la fin juin.

«Cela pourrait servir de modèle pour des maisons de fin de vie dans le reste de la province», souligne Dennis Cochrane. Il note que la facture quotidienne par résident est estimée à 460$, contre 770$ dans le cas des soins palliatifs hospitaliers et 1164$ dans le cas des soins hospitaliers de courte durée. L’économie pour le système de santé est évaluée à 2,5 millions $ annuellement.

De grandes fenêtres laissent entre la lumière dans chaque chambre. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Les premiers visiteurs sont enthousiasmés par le résultat.

«C’est un projet communautaire incroyable», s’est exclamé le député de Moncton-Est, Daniel Allain.

Actuellement, seules les villes de Saint-Jean et de Fredericton comptent des maisons de fin de vie au Nouveau-Brunswick. Un quatrième établissement de soins palliatifs est en construction à Miramichi.

La construction du centre a été rendue possible au terme d’une campagne de financement ayant amassé 6 millions $. Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont tous deux fait une contribution de 1 million $, de nombreux particuliers et des dizaines de municipalités ont également apporté leur soutien financier.