Une friperie pas comme les autres à Memramcook

Donner une deuxième vie aux vêtements tout en favorisant l’autonomie d’adultes vivants avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, c’est l’objectif louable d’un nouveau projet lancé cette semaine dans la Vallée.

La friperie La Closet a accueilli cette semaine ses premiers clients dans les locaux d’Éco Vision Memramcook, anciennement connu sous le nom de l’Atelier l’Artisan.

Créé en 1980, ce centre de travail et d’apprentissage emploie 19 personnes à besoins spéciaux qui recyclent le verre, le papier, trient les bouteilles et les cannettes consignées, fabriquent des cadeaux, font des recettes et développent leurs habiletés sociales.

La dernière année a été marquée par un changement de nom et la fermeture de l’atelier de menuiserie. Toutes les activités d’Éco Vision Memramcook sont désormais tournées vers le recyclage.

La friperie vient s’ajouter grâce à d’importants dons de vêtements de la communauté. Cela permettra aux participants de se confronter à de nouvelles tâches: trier les articles, accueillir les clients, gérer la caisse ou encore maintenir la propreté des lieux. Les profits serviront à faire grandir l’organisme.

«C’est important de faire venir le public chez nous, c’est important de montrer ce qu’ils sont capables de faire, c’est important pour l’inclusion», souligne la directrice, Audrey Mazurek, heureuse de voir l’initiative se concrétiser. «Beaucoup de gens ne savaient pas qu’on existait!»

À ses côtés, Pascale LeQuang déborde d’enthousiasme à l’idée de découvrir le fonctionnement de la caisse enregistreuse. La venue des premiers clients ne l’intimide pas.

«On essaie de trouver les forces et les intérêts de chacun. Le but c’est que d’ici un an, ils fassent 90% du travail», explique Audrey Mazurek. Chaque jour, elle s’émerveille de voir les membres de l’équipe s’épanouir et développer un sentiment de réalisation.

«Ils arrivent le matin avec le sourire, ils sont fiers d’accomplir quelque chose, lance-t-elle. Ça leur permet de continuer d’apprendre et d’évoluer comme être humain.»

Mardi, six travailleurs du centre ont été embauchés par Élections NB pour assurer diverses missions dans le bureau de scrutin de Memramcook. La directrice est particulièrement fière de cet accomplissement. «Les gens ont pu voir qu’ils contribuent à la société, qu’ils sont capables de travailler!»

Le handicap ne les empêchera pas d’atteindre leurs objectifs, clame-t-elle. Bientôt, Roland Boudreau, l’un des travailleurs d’Éco Vision, se formera à la conduite d’un chariot élévateur. Annie Belliveau, elle, suivra un cours de premiers soins.

À long terme, la direction de l’organisme souhaite la construction dans la région d’un immeuble à logements supervisés et adaptés à sa clientèle.

«On aimerait leur offrir un milieu de vie permanent où ils pourraient trouver du soutien quand ils en ont besoin. Je rêve de faire ça pour eux. Plusieurs vivent dans des foyers pour personnes âgées, la stimulation n’est pas au niveau des besoins d’une personne de 30 ans qui aimerait faire plus d’activités», détaille Audrey Mazurek.

Le projet pourrait voir le jour d’ici deux à trois ans, la directrice cherche pour le moment un ou une bénévole capable de l’assister dans cette aventure.