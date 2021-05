Coronavirus: état de la situation dans les provinces de l’Atlantique

Le Nouveau-Brunswick a signalé samedi 10 nouveaux cas de COVID-19.

Cinq infections ont été identifiées dans la région de Moncton, quatre dans la région de Fredericton et une dans la région de Bathurst.

La province compte 143 cas actifs connus avec sept personnes hospitalisées, dont six au Nouveau-Brunswick et une à l’extérieur de la province.

Deux patients sont actuellement en soins intensifs.

Les responsables de la santé signalent également qu’un peu plus de 60 pour cent des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Quatre décès en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse a signalé samedi quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 et 33 nouveaux cas du virus.

Les responsables affirment que deux hommes octogénaires et une femme septuagénaire sont décédés dans la région de Halifax, ainsi qu’un autre octogénaire dans la zone ouest.

La province a indiqué que le nombre total de décès par jour est le plus élevé depuis que six décès ont été signalés le 3 mai de l’année dernière.

Il y a 566 cas actifs connus de personnes infectées en Nouvelle-Écosse et 43 personnes à l’hôpital, dont 18 en soins intensifs.

Neuf cas à Terre-Neuve-et-Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador a rapporté samedi neuf nouveaux cas confirmés de COVID-19.

Les responsables de la santé ont identifié six cas dans la région sanitaire de l’ouest de la province, deux dans la région de l’est et un dans la région sanitaire centrale.

Il y a quatre personnes hospitalisées en raison du virus, et la province a signalé 100 cas actifs connus.

Les responsables de la santé précisent qu’ils essaient toujours d’identifier la source de l’infection dans la région centrale où il y a un groupe de 60 cas confirmés de personnes infectées.