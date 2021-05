Une adolescente de Moncton remporte une bourse nationale

Carly Smith, une jeune athlète de la région de Moncton, remporte cette année le prix commémoratif Stacey Levitt, organisé par l’organisme national canadien pour la prévention des blessures, Parachute.

Amputée d’un bras, la récipiendaire se serait mérité cette mention grâce à son courage et sa détermination.

L’organisme Parachute récompense annuellement le ou la lycéen(ne) canadien(ne) qui représente l’esprit, les valeurs et l’optimisme de Stacey Levitt, une adolescente de Toronto tuée par un véhicule à moteur alors qu’elle faisait son jogging dans son quartier.

Carly Smith, âgée de 17 ans, originaire de Ammon, est la récipiendaire de 2500$ cette année.

Carly est l’ambassadrice du programme Play Safe de War Amps CHAMPS pour les enfants amputés dans la région.

Elle est aussi la capitaine de l’équipe de soccer de son école et membre de l’équipe championne de curling de Curl Moncton, qui a remporté six titres provinciaux et a concouru au niveau national.

La jeune femme serait une élève accomplie, une bénévole active, notamment membre du comité de promotion de l’école et participe à l’académie d’entraînement de haute performance de Codiac Soccer.

Dans un communiqué émis lundi, elle expliquait qu’«en étant née amputée d’un bras, il est nécessaire d’être déterminée, alerte et adaptable pour tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente.»

Elle ajoutait que la prévention des blessures est une priorité «fondamentale» dans sa vie.

«Je suis tout à fait capable de vivre un style de vie passionné et épanouissant, guidé par des valeurs telles que le leadership, la collaboration et l’innovation tout en faisant de la sécurité une priorité», a-t-elle souligné.