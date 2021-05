Construction de logements abordables: il faut aussi songer aux enfants

Sur les 70 derniers logements locatifs construits à Caraquet, aucun n’aurait accepté le moindre enfant, déplore Bernard Thériault, nouveau maire de la municipalité. Cela constitue un problème et il espère rectifier le tir en donnant la priorité à la construction de davantage de logements abordables dans la région.

Au cours des dernières années, plusieurs logements locatifs ont été construits dans la Péninsule acadienne, mais en général, on vise les retraités qui souhaitent vendre leur maison et déménager dans une plus petite demeure, tout en continuant d’habiter dans la région.

«On se doit d’attirer des gens chez nous. L’idée n’est pas nécessairement d’augmenter la population, mais d’avoir un meilleur équilibre démographique pour avoir des gens de tous les âges. Dans les dernières années, des développeurs ont misé sur des logements pour les gens à la retraite, ce qui a un impact négatif sur notre capacité d’héberger de jeunes familles, qui vont possiblement choisir de s’installer dans des communautés avoisinantes», dit Bernard Thériault.

Le maire Thériault croit que la municipalité pourrait profiter de certaines subventions du gouvernement fédéral visant à promouvoir la construction de logements abordables.

«Il y a des programmes fédéraux, mais il va aussi falloir que la municipalité envisage de trouver des revenus qui permettront d’investir dans des logements abordables si on veut que ce soit une priorité. Les programmes sont là, il suffit de décider d’y investir. Si on investit dans le Centre régional des générations, le Club plein air et ainsi de suite, il faudrait peut-être investir dans des logements pour s’assurer qu’il ait des enfants pour utiliser ces infrastructures.»

Shippagan

Caraquet est loin d’être la seule communauté préoccupée par cette situation. Le nouveau maire de Shippagan, Kassim Doumbia, souhaite aussi trouver une solution à la pénurie de logements dans sa municipalité.

La demande est particulièrement élevée chez les étudiants des deux établissements postsecondaires de Shippagan.

«Nos institutions d’enseignement sont à la recherche de logements pour les étudiants qui viennent à Shippagan. Ils anticipent une hausse des inscriptions pour l’année prochaine, donc il faut, d’une part, combler ce manque et d’ autre part, avoir des logements pour les résidents de la municipalité ou ceux qui veulent venir s’y établir», explique M. Doumbia.

Bien que la Ville de Shippagan ne se lancera pas forcément dans l’immobilier, le maire Doumbia croit que la municipalité peut jouer un rôle d’intermédiaire en organisant des rencontres avec des promoteurs intéressés et différents paliers du gouvernement pour présenter les différentes options de financement disponibles.

«Nous voulons avoir des logements sécurisés à bon prix pour que chaque individu, famille et les personnes âgées puissent y vivre en toute quiétude.»

Plus tôt cette année, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé diverses initiatives, dont un investissement de 98,3 millions $, pour soutenir le logement locatif abordable pour les familles à faible revenu.

L’Allocation Canada – Nouveau-Brunswick pour le logement offrira des prestations mensuelles oscillant de 300$ à 475$ pour les familles, et ce, en fonction de leurs revenus et de la communauté où ils habitent.

Les familles admissibles pourront en bénéficier pendant une durée maximale de trois ans. De plus, afin de se qualifier, le revenu annuel brut des foyers devra se situer entre 14 200$ et 38 000$.

Par ailleurs, le gouvernement provincial souhaite aussi construire 1200 nouveaux logements supplémentaires au cours des dix prochaines années dans la province.

Il y a quelques mois, un projet de l’organisme Marée Montante, à Moncton, a reçu un coup de pouce de 3,4 millions $ pour la construction de logements abordables.