COVID-19: neuf nouveaux cas dimanche

La Santé publique signale qu’il y a neuf nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a cinq cas dans la zone 1 (région de Moncton):

une personne de moins de 19 ans;

une personne âgée de 20 à 29 ans;

une personne âgée de 30 à 39 ans;

une personne de 50 à 59 ans;

une personne âgée de 60 à 69 ans.

Quatre de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés et l’autre fait l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de moins de 19 ans, qui fait l’objet d’une enquête.

Les deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton) sont deux personnes âgées de 20 à 29 ans. Les deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a un cas dans la zone 7 (région de Miramichi), soit une personne âgée de 50 à 59 ans, qui est un contact d’un cas déjà confirmé.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 2200.

Depuis hier, neuf personnes se sont rétablies, pour un total de 2013 rétablissements.

Il y a eu 43 décès, et 143 cas demeurent actifs.

Sept patients sont hospitalisés. Six patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont deux à l’unité des soins intensifs.

Un patient est hospitalisé à l’extérieur de la province aux soins intensifs.

Hier, 977 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total à 333 712.

Mise à jour sur la vaccination contre la COVID-19

La Santé publique signale que, jusqu’à présent, 62% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19.

Toute personne âgée de 12 ans et plus est maintenant admissible à la vaccination. La Santé publique encourage les gens qui n’ont pas encore reçu le vaccin à prendre rendez-vous en ligne par l’entremise du Réseau de santé Vitalité ou du Réseau de santé Horizon ou à s’inscrire auprès d’une des pharmacies participantes.

Il y a actuellement des rendez-vous disponibles dans les cliniques de vaccination des régies régionales de la santé, le mardi 1er juin, à Woodstock, St. Stephen, Sussex, Oromocto et Moncton, et le mercredi 2 juin à Edmundston, Moncton, Tracadie et Campbellton.

Le 27 mai, le gouvernement provincial a annoncé les lignes directrices pour passer à la phase verte du plan de rétablissement relatif à la COVID-19.

Il comporte trois phases visant à graduellement assouplir les restrictions. La première date cible pour assouplir les restrictions est le 7 juin, à condition que 75% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus aient reçu la première dose du vaccin et que le nombre d’hospitalisations reste faible.

Avis d’exposition

La Santé publique suit une procédure normalisée lorsque le public a pu avoir été exposé à un cas de COVID-19.

Lorsque la tenue de dossiers permet de trouver les personnes qui ont pu être exposées, les représentants de la Santé publique communiquent directement avec elles et ne font pas d’annonce distincte.

Lorsque les représentants ne sont pas en mesure de déterminer exactement les personnes qui ont pu être exposées au virus dans un lieu donné, la Santé publique fait une annonce pour avertir toutes les personnes qui pourraient avoir été touchées et leur fournir des instructions.

La Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits et aux dates ci-dessous dans la zone 3 (région de Fredericton):

Shoppers Drug Mart, 1198, rue Onondaga, à Oromocto, le dimanche 23 mai de 10 h à midi.

Dollarama, 1198, rue Onondaga, à Oromocto, le dimanche 23 mai de 10 h 30 à 12 h 30.

Atlantic Superstore, 1198, rue Onondaga, à Oromocto, le dimanche 23 mai de 11 h à 13 h.

Sobey’s, 375, chemin Miramichi, à Oromocto, le mardi 25 mai de 11 h à 13 h.

La Santé publique offre maintenant à tous les gens du Nouveau-Brunswick qui se trouvaient dans un site d’exposition publique de passer un test de dépistage, même s’ils ne ressentent pas de symptômes. Ils peuvent faire une demande en ligne pour subir un test de dépistage ou appeler Télé-Soins 811 pour obtenir un rendez-vous au centre de dépistage le plus près.

Les personnes qui présentent un ou plusieurs symptômes doivent aussi se faire tester.