Des vaccins provenant des États-Unis pourraient accélérer le déconfinement au N.-B.

Avec la réouverture des frontières à l’horizon, le premier ministre Blaine Higgs estime qu’un surplus de doses provenant des États-Unis pourrait aider le N.-B. à atteindre ses cibles en matière de vaccination, et même à les atteindre plus rapidement que prévu.

Des premiers ministres provinciaux ont fait pression sur le gouvernement fédéral et le premier ministre Justin Trudeau pour que le Canada puisse recevoir des doses de vaccin qui sont en surplus aux États-Unis, a affirmé Blaine Higgs vendredi.

Le premier ministre du N.-B. exhorte le gouvernement fédéral à conclure un accord avec les États-Unis pour recevoir des doses de vaccin excédentaires.

Higgs précise cependant que ces doses ne sont pas absolument nécessaires pour que le Nouveau-Brunswick puisse passer à la phase verte le 2 août tel que prévu.

Le premier ministre du N.-B. avait laissé entendre jeudi qu’il serait possible que des visiteurs vaccinés provenant du Maine pourraient faire leur entrée au N.-B. dès le 1er juillet sans s’isoler, moyennant l’accord du fédéral.

Vendredi, au lendemain d’un appel-conférence avec ses homologues provinciaux et le premier ministre du Canada, Higgs affirme toutefois qu’il est peu probable que les habitants du Maine puissent entrer au N.-B. au début juillet à moins d’une augmentation importante du nombre de vaccins disponibles.

La fermeture de la frontière avec les États-Unis a été renouvelée jusqu’au 21 juin par le gouvernement fédéral, et Blaine Higgs s’attend à ce qu’elle soit renouvelée à nouveau.

Le Nouveau-Brunswick a révélé son plan de réouverture jeudi.

Les visiteurs d’Avignon et du Témiscouata et des provinces de l’Atlantique (sauf pour la Nouvelle-Écosse) pourront entrer au N.-B. sans s’isoler le 7 juin, à condition que 75% des Néo-Brunswickois de 12 ans et plus aient reçu une première dose du vaccin, que toutes les régions soient en phase jaune et que peu de gens soient hospitalisés.

Selon Higgs, le Nouveau-Brunswick tentera d’accélérer le rythme de la vaccination pour atteindre cet objectif, ce qui pourrait comprendre l’offre d’un vaccin au volant.

D’autres restrictions prendront fin le 1er juillet si 20% des personnes de 65 ans et plus ont reçu une deuxième dose du vaccin. Si tout se déroule bien et que 75% de la population a reçu sa deuxième dose d’ici le 2 août, le N.-B. amorcera la phase verte.

Il n’y avait pas de consensus parmi les premiers ministres des provinces quant à l’utilisation de «passeports vaccinaux» pour les Canadiens qui voyagent entre les provinces, mais l’idée fait son chemin en ce qui a trait aux voyageurs internationaux, selon Blaine Higgs.