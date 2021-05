Ouverture des frontières: l’échéancier proposé par le gouvernement est accueilli positivement

L’assouplissement des mesures frontalières est au cœur des demandes des élus du Restigouche et du Témiscouata depuis plusieurs mois. Avec le plan de rétablissement présenté jeudi par le gouvernement Higgs, ceux-ci ont enfin un échéancier concret avec lequel travailler. Et avec lui, l’espoir d’un été de libertés.

«Êtes-vous heureux? De mon côté, j’ai tellement hâte de serrer ma maman dans mes bras!»

C’est avec cette publication sur les médias sociaux que le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, a souligné l’annonce du retour prochain de la bulle avec la MRC d’Avignon. Si tout va bien, les résidents des deux côtés de la rivière Restigouche pourront une fois de plus traverser l’un des deux ponts interprovinciaux à compter du 7 juin.

Si tout va bien, ça signifie pour le gouvernement Higgs l’administration d’au moins une dose de vaccin auprès de 75% de la population néo-brunswickoise âgée de 12 ans et plus, la présence de toutes les régions sanitaires en phase de rétablissement jaune, et un faible taux d’hospitalisation.

Les usagers devront également, comme ce fut le cas lors de la création de la bulle l’an dernier, demander un numéro d’enregistrement de voyage leur permettant de traverser sans encombre.

Jusqu’ici, le Nouveau-Brunswick remplit l’ensemble de ces conditions, mis à part celle du taux de vaccination. En date de vendredi, ce taux était de 59,6%. Mais la campagne progresse rapidement et il reste une dizaine de jours encore avant le premier échéancier.

Président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard a toujours été parmi les plus grands défenseurs de l’ouverture des frontières, à tout le moins celles entre le Restigouche et la MRC gaspésienne d’Avignon. Et avec raison, car les économies respectives de ces deux régions sont tellement interdépendantes que l’absence de l’une a des conséquences catastrophiques sur l’autre.

Depuis le début de la pandémie, son organisation a été en contact permanent avec les bureaux du premier ministre et de la médecin-hygiéniste en chef afin de leur faire comprendre — avec et sans succès — l’importance de cette relation entre les deux communautés frontalières, autant au niveau économique que social.

Outre les revenus, la fermeture de cet accès a aussi contribué à séparer familles et amis pendant des mois. Aujourd’hui, il se réjouit de cette ouverture de la part du gouvernement Higgs.

«Il y a une semaine à peine, j’étais beaucoup moins optimiste que je le suis en ce moment», exprime M. Bernard, avouant qu’il anticipait une tout autre sorte d’été, un autre été sans ses voisins.

«On est vraiment content — l’ensemble des maires du Restigouche — de voir que la bulle va voir le jour, et ce, bien avant le mois d’août. C’est définitivement un pas dans la bonne direction, un pas qui va faire du bien à notre économie, mais aussi au moral de nos citoyens», exprime le maire de Balmoral.

Celui-ci salue également la fin prochaine des tests obligatoires hebdomadaires pour les navetteurs transfrontaliers, un irritant important dans la région depuis quelques mois.

«À la longue, ça vient dur sur le système de toujours devoir courir à gauche et à droite pour se faire tester. On comprend qu’il y a une pandémie, mais on a aussi des gens qui doivent continuer de travailler, dont plusieurs dans le domaine de la santé. On doit les remercier plutôt que de leur rendre la vie difficile», estime-t-il.

Répondre à l’appel

À l’autre extrémité de la province, dans le nord-ouest, on attendait là aussi avec grande impatience un signe d’ouverture du gouvernement au chapitre des frontières. Et deux fois plutôt qu’une. D’abord avec le Québec (MRC de Témiscouata), puis avec le Maine dont les restrictions de voyage pourraient tomber en juillet, avant ainsi le reste du pays.

«On s’en va vraiment dans la bonne direction», estime le maire de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, avouant être agréablement surpris que le gouvernement songe enfin à ouvrir ses frontières à l’intérieur d’un échéancier somme toute réaliste.

«On attendait cette ouverture depuis longtemps. Il faut comprendre que la dernière année a été très difficile pour l’ensemble de notre population. Pour le bien de la santé mentale des gens, c’est bien que l’on commence à avoir un peu plus de libertés, que l’on puisse renouer avec nos proches situés de l’autre côté des frontières», dit-il.

Le seul bémol selon le politicien fraîchement réélu par acclamation, ce sont les échéanciers et les conditions très strictes à remplir pour le passage d’une phase à l’autre.

«Il y a encore énormément de si dans le discours du gouvernement, un paquet de conditions à respecter avant de pouvoir espérer en arriver à la fin des mesures d’urgence au mois d’août. J’ose espérer que la population va répondre positivement à l’appel du gouvernement, qu’elle va accepter de se faire vacciner. Si l’on veut un retour à la normale dans nos vies, dans notre économie, il faut faire cet effort», indique-t-il.

Selon les derniers chiffres qu’on lui a fournis, un peu plus de 60% de la population du Madawaska aurait été vaccinée, soit un taux similaire à celui de la province. Il croit donc très réaliste de respecter l’échéancier établi par la province.