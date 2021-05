Douze véhicules remorqués et plusieurs contraventions dans la Péninsule 

Plusieurs contraventions ont été remises et des véhicules ont été remorqués lors d’une récente opération d’application de la loi dans la Péninsule acadienne.

Le 19 mai, la GRC a mené une opération d’application de la loi en ciblant les véhicules dangereux et modifiés, dans les localités de Néguac, Tracadie, Caraquet, Paquetville et Shippagan. Des inspecteurs des véhicules à moteur du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick leur ont prêté main forte.

Un total de 58 véhicules ont été inspectés. Douze ont été remorqués, dont huit qui étaient en trop mauvais état mécanique. «Vous devriez toujours veiller à faire faire les réparations nécessaires afin que votre véhicule demeure ne devienne pas dangereux, a déclaré le gendarme Raymond Gautreau du Groupe tactique de la sécurité routière. Même si votre véhicule a un autocollant montrant qu’il a été inspecté, vous pouvez recevoir une contravention si on le juge dangereux.»

On a aussi constaté que 11 véhicules avaient été modifiés après leur fabrication. «Les modifications apportées à un véhicule peuvent en affecter la manœuvrabilité et la prévisibilité, ajoute le gendarme Gautreau. Si vous faites modifier votre véhicule, vous devez le faire certifier par un ingénieur professionnel en plus de vous conformer aux exigences provinciales en matière d’inspection.»

Les policiers ont aussi remis des contraventions à des automobilistes dont l’immatriculation était expirée ou fictive ou dont le certificat d’inspection était expiré, ou qui conduisait pendant une interdiction, n’avait pas d’assurance automobile ou conduisait un véhicule jugé dangereux. – AN