La pandémie bouleverse les plans des futurs mariés

L’incertitude est la pire ennemie de l’industrie du mariage. L’an dernier, elle avait forcé le report de centaines d’unions à travers la province et cette année, malgré l’espoir d’un retour en phase verte, elle continue de brouiller les projets des futurs mariés.

L’année 2021 ne sera pas celle des mariages.

Pour les fournisseurs néo-brunswickois, les affaires reprennent tout de même tranquillement.

Même si les futurs mariés sont toujours moins nombreux qu’à l’habitude à solliciter leurs services, bon nombre de couples qui ont déjà reporté le grand jour une première fois, en 2020, devraient aller de l’avant cette année.

Dans l’ensemble, on envisage surtout un regain de célébrations pour l’automne et l’an prochain.

Lueur d’espoir

Jessica Smith, de la boutique Bella Promessa Bridal à Moncton, souligne que plusieurs de ses clients qui devaient initialement se dire «oui» l’an dernier ne reportent pas une deuxième fois leur mariage, mais optent plutôt pour de plus petites célébrations.

«Je pense que le communiqué de presse (du gouvernement provincial) de la semaine dernière concernant les étapes pour retourner au vert nous a vraiment permis de voir une lumière au bout du tunnel. Cela rend les mariés très optimistes quant à ce qui pourra se passer cet été », a-t-elle ajouté.

Ceux qui avaient réservé leur date pour la saison estivale 2022, pour leur part, semblent préférer attendre dans l’espoir de célébrer avec moins de restrictions l’an prochain, a témoigné la propriétaire.

«Je peux parfaitement comprendre les deux côtés. Vous rêvez de ce jour depuis toujours et vous voulez qu’il soit exactement comme vous l’aviez imaginé. Je peux aussi voir que certaines personnes en ont marre d’être dans l’incertitude et veulent commencer les prochaines phases de leur vie, donc ils ajustent un peu leurs plans et ont des petits mariages.»

Mme Smith souligne que depuis le début de la pandémie, les couples n’ont pas d’autres choix que de dresser un plan A, B, et parfois même C.

S’il peut être très délicat de s’adapter, souvent à la dernière minute, aux restrictions, elle assure que certains se sont surpris à y trouver du positif.

«Il y a quelque chose de très spécial à propos d’une petite cérémonie et j’ai entendu parler de beaucoup de couples qui trouvent que c’est la doublure argentée, puisqu’ils ont pu profiter vraiment de leur journée avec les personnes dont ils sont les plus proches.»

Mme Smith fait savoir que la boutique accueille plusieurs clientes en vue de 2022 et 2023.

Contrairement aux mariées de 2021, qui achètent davantage «prêt-à-porter» cette année, celles-ci commenceraient à magasiner pour leur robe bien à l’avance, histoire de se projeter dans cette période difficile.

«Je me croise les doigts et les orteils pour que l’été prochain, les choses reviennent à la normale et nous pouvons faire la fête et danser toute la nuit avec tous nos amis et notre famille !», a exprimé la femme d’affaires.

Un retour à la base

Johanne Thériault célèbre des mariages en tant qu’avocate dans la région Chaleur depuis une douzaine d’années.

L’an dernier, comme l’ensemble de l’industrie, de nombreuses annulations l’ont frappée.

«Beaucoup de gens n’ont pas remis à 2021, mais à 2022 », a-t-elle expliqué.

«J’ai quelques mariages cet été. Je dirais que c’est un peu plus occupé que l’an dernier, mais encore beaucoup moins qu’à l’habitude.»

L’avocate affirme que les couples qui décident de célébrer leur union cette année semblent cependant plus confiants dans leur choix.

«Ils se sont aperçus, je crois, qu’il existe plusieurs options. C’est plus fréquent durant les cérémonies que quelqu’un fait une vidéo en direct sur Facebook ou appelle certains membres de la famille qui ne peuvent pas être présents par visioconférence. Aussi, les gens sont beaucoup plus à l’aise avec le port du masque et sont très respectueux des normes en vigueur pendant le mariage.»

Mme Thériault remarque que la pandémie a incité un certain «retour à l’essentiel» dans les célébrations, c’est-à-dire qu’ils sont plus intimes, mais aussi plus souvent en plein air.

Pour 2022 et 2023, la mère de famille anticipe une hausse de la demande pour les services de célébrant civile.

«Il y a des gens qui n’ont même pas essayé pour 2020 et 2021, en attente de l’ouverture des frontières», a-t-elle rappelé.

«Je m’attends à ce que ces gens-là commencent leur organisation probablement au cours de cette année ou en début d’année prochaine»

Une reprise soudaine ?

À Edmundston, Lise Bourgoin, la propriétaire d’Artable, attend elle aussi impatiemment l’assouplissement des restrictions.

Le service de location d’articles de mariage et de décoration n’a servi que deux couples depuis l’arrivée du virus dans la province, alors qu’il en dessert une cinquantaine par année en temps normal.

Si les temps sont durs, la créatrice d’ambiance s’accroche en restant en contact avec ses clients en vue de jours meilleurs.

Cet été, Mme Bourgoin compte trois mariages à son agenda.

«On est déjà rendus au mois de mai et l’on commence à voir peut-être la lumière au bout du tunnel, mais il est trop tard pour les clients de s’organiser et de faire un gros mariage. Il y a beaucoup de planification à faire, donc il y en a beaucoup qui n’ont pas encore réservé », a-t-elle expliqué.

Cela dit, la décoratrice se prépare à l’éventualité que des clients puissent lui faire appel à la dernière minute, cet automne, une fois les frontières ouvertes.

«J’ai vraiment l’impression que les gens vont se dire : “OK on appelle et on y va, go !»

La reprise pourrait donc débuter soudainement, si Mme Bourgoin a raison.

L’ouverture des frontières au Nord-Ouest sera l’élément clé, selon elle, vu que plusieurs couples dans la région ont de la famille à l’extérieur de la province.

Changement de traditions

Enfin, Barbara Lanteigne, une coiffeuse et maquilleuse bien connue dans la région de Caraquet, constate que le secteur de l’événementiel, y compris les mariages, a été chamboulé par la pandémie.

Elle précise que la nouvelle génération transforme aussi les traditions, forçant l’industrie à s’adapter constamment.

«Maintenant, je trouve que les jeunes ont plus de facilité à se maquiller et se coiffer eux-mêmes. Je dirais aussi que les gros mariages, il y en a de moins en moins. Les gens se marient plus à la loi, souvent dans le sud.»

Il y a une dizaine d’années, Mme Lanteigne coiffait une quinzaine de mariées par été.

La demande avait chuté à quatre ou cinq personnes ces derniers temps et l’an dernier, la coiffeuse n’a travaillé qu’avec une cliente à cause de la crise sanitaire.

«Je suis pas mal certaine que cette année, il n’y aura pas tant de mariages. C’est encore trop incertain, surtout pour ceux qui ont de la famille à l’extérieur du Nouveau-Brunswick», a-t-elle mentionné.

Comme ses collègues, la maquilleuse n’exclut pas la possibilité de voir un regain à l’automne.