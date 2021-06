Les langues se délient lors de l’AGA de la Maison Nazareth

La Maison Nazareth a organisé lundi soir, à la demande du ministère du Développement social, une assemblée générale annuelle afin d’élire un nouveau conseil d’administration. Une réunion houleuse où l’assistance a tenu à exprimer son mécontentement à l’endroit de la direction du refuge.

La Maison Nazareth, embourbée dans une crise de gestion à la suite d’une vérification menée par le Bureau du contrôleur plus tôt cette année, a organisé hier sa première assemblée générale annuelle depuis le 9 décembre 2019.

D’entrée de jeu, le président par intérim du conseil d’administration de l’établissement, Damien Dauphin, a expliqué que l’assemblée générale visait uniquement à élire un nouveau conseil d’administration et non pas parler des nombreux défis auxquels est confronté le refuge.

Malgré tout, de nombreuses personnes dans l’assistance ont tenu à exprimer leur mécontentement et leurs inquiétudes sur le fonctionnement de la Maison Nazareth.

Plusieurs bénévoles ont par exemple dit mal comprendre pourquoi les états financiers de l’année 2019-2020 n’ont toujours pas été présentés.

«Le rapport de 2019 et 2020 n’a pas été fait à cause de la pandémie et l’expert-comptable est en train de le finaliser», a expliqué M. Dauphin, précisant que les rapports de 2019-2020 et celui de l’année en cours seront présentés lors de l’assemblée générale de cet automne.

La comptable du refuge, Zineb Elouad, qui est en congé maladie depuis le 30 mars, a toutefois pris la parole pour contester les affirmations de M. Dauphin.

«Les livres ne sont pas chez le comptable, ils ne sont pas en train d’être vérifiés, a assuré Mme Elouad. Quelle est l’explication? J’ai contacté (l’ancien) président du CA (Nicolas Parisis, récemment décédé) et le directeur général (Jean Dubé), qui avaient proposé ce comptable, afin de savoir qu’est-ce qui expliquait le retard du travail. Pourquoi n’ai-je jamais reçu de réponse? Pourquoi y avait-il toujours des délais?»

D’après Mme Elouad, la firme comptable retenue afin de faire les états financiers de la Maison Nazareth est aussi à l’emploi d’Atlantic Destination Group, l’entreprise fondée par MM. Dauphin et Parisis. Jean Dubé assurait la présidence de l’entreprise.

Damien Dauphin est resté muet devant les doléances et les interrogations des bénévoles et des employés qui ont pris la parole lors de l’assemblée.

L’un des membres du conseil d’administration, Rosaire L’Italien, a lui aussi affirmé qu’il était bien difficile d’avoir l’heure juste auprès du bureau de direction du conseil d’administration.

«À Nazareth, il y a bien des secrets, a-t-il lancé. J’étais considéré comme l’opposition officielle au conseil d’administration, j’ai eu des menaces de lettres d’avocat. Je ne peux pas vous en dire plus long parce que j’ai signé une entente de confidentialité, qui était ni plus ni moins qu’une entente bâillon.»

Les participants ont finalement convenu qu’il incomberait au nouveau conseil d’administration de trouver des comptables indépendants afin de produire des états financiers transparents à temps pour l’assemblée générale prévue pour cet automne.

Il y a quelques semaines, l’Acadie Nouvelle révélait qu’une vérification menée par le Bureau du contrôleur avait permis de déceler de nombreux problèmes dans la gouvernance et les pratiques financières de l’organisme.

Dans une lettre envoyée au conseil d’administration de la Maison Nazareth le 17 mai, le ministère du Développement social, leur principal bailleur de fonds, avait menacé de couper les vivres au refuge si les 18 recommandations émises par le Bureau du contrôleur à la suite de sa vérification n’étaient pas mises en œuvre avant le 1er juin. Une assemblée générale annuelle devait également être organisée avant cette date.

Un CA renouvelé

Parmi la soixantaine de personnes réunies lors de l’assemblée générale annuelle de lundi, 13 personnes ont présenté leur candidature afin de siéger au conseil d’administration. Marie-France Bérubé, Cyprien Okana et Rosaire L’Italien ont été reconduits dans leur poste.

Damien Dauphin a pour sa part dit estimer qu’il était temps pour du renouveau et n’a pas demandé un autre mandat. Roger Doiron, Claudette Bradshaw, Chantal Savoie, Marcel Parker Gallant, Robert Goguen, Denise Ouellette, Sheryl Desroches et Paula Lirette ont également été élus. En janvier dernier, Jean Dubé a annoncé qu’il quittait ses fonctions à titre de directeur général de la Maison Nazareth à compter du 30 juin. Ce sera Zineb Elouad, la comptable du refuge pour sans-abris, qui assurera l’intérim de la direction générale à la suite du départ de M. Dubé.