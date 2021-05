Les travailleurs paramédicaux deviennent des professionnels des sciences médicales

La Commission du travail et de l’emploi a confirmé la reclassification des travailleurs paramédicaux en professionnels des sciences médicales. Le tribunal administratif provincial a rejeté la contestation du Syndicat canadien de la fonction publique.

«La Commission a été très impressionnée par le haut niveau de professionnalisme démontré par tous les travailleurs paramédicaux qui ont offert leur témoignage», a expliqué dans son jugement le président, George Filliter.

Il pense que l’emploi des travailleurs paramédicaux a beaucoup évolué depuis les années 1970. À l’époque, ces intervenants conduisaient surtout les ambulances. Ils doivent désormais stabiliser seuls l’état de patients avant leur transport à l’hôpital à l’aide d’un matériel complexe.

«Notre travail a tellement évolué, s’exclame l’un des fondateurs du comité pour la reclassification. Maintenant, nos ambulances sont comme de mini salles d’urgence sur roues. Nos tâches impliquent parfois la vie ou la mort. Les responsabilités sont énormes!»

André Jobin précise que ses collègues doivent savoir utiliser des électrocardiogrammes, faire des intraveineuses et utiliser une quinzaine de médicaments. Ils doivent également mettre à jour leurs connaissances régulièrement.

«Dans le passé, on nous appelait ambulanciers, se souvient M. Jobin. Maintenant, nous sommes des travailleurs paramédicaux pour tout le monde. Nous sommes davantage reconnus et valorisés.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé de reconnaître dès avril 2020 les travailleurs paramédicaux comme des professionnels de science médicale.

L’employée du ministère des Finances, Laura Barr, a notamment indiqué que leur formation est passée d’un entraînement aux premiers soins de cinq à dix jours à un programme de 44 semaines pour des interventions médicales en situation d’urgence.

«Notre valorisation et nos avantages sociaux devraient évoluer, espère M. Jobin. Dans le futur, notre expérience nous apportera plus de fruits et permettra une meilleure rétention. Mais il est trop tôt pour connaître les augmentations de salaire exactes. Nous devons encore discuter des échelles salariales.»

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les travailleurs paramédicaux depuis 1970, a contesté la décision prise par le gouvernement fin 2019. Il l’a accusé d’avoir imposé une décision unilatérale pour des motifs politiques.

«S’il voulait sincèrement améliorer la reconnaissance et les salaires des travailleurs paramédicaux, pourquoi ne l’a-t-il pas fait immédiatement, à la table de négociation?», demande la présidente du local 1252, Norma Robinson.

Elle ajoute que les 10 500 employés qu’elle représente attendent une nouvelle convention collective depuis juin 2019.

«Nous remercions le SCFP pour son travail passé, mais nous nous devions de faire évoluer notre profession, déclare malgré tout M. Jobin, dont les 964 confrères rejoignent les rangs du Syndicat du Nouveau-Brunswick. Les travailleurs paramédicaux le méritaient depuis au moins dix ans.»