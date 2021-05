Protection des baleines noires: des pêcheurs de crabe testent des casiers sans cordes ni bouées

La protection des baleines noires de l’Atlantique Nord demande la collaboration de tous, particulièrement des pêcheurs qui partagent les eaux avec elles. Ce printemps, des pêcheurs de crabe des neiges du N.-B. ont pu mettre à l’essai des nouvelles pièces d’équipement visant à réduire les interactions avec ce gigantesque mammifère marin menacé d’extinction.

Selon le National Oceanic and Atmospheric Administration, aux États-Unis, il reste moins de 400 baleines noires dans le monde. Chaque printemps, elles se rendent dans le golfe du Saint-Laurent pour se nourrir, avant de retourner dans les eaux du large de la Floride et de la Georgie pour la saison du vêlage durant l’hiver.

Depuis quelques années, Pêches et Océans Canada impose des mesures pour les protéger. Par exemple, lorsqu’une baleine est détectée, des territoires de pêche peuvent être fermés temporairement ou jusqu’à la fin de la saison, ce qui peut avoir un impact considérable sur la saison de certains crabiers.

Puisque des décès de baleines noires ont été attribués à des empêtrements avec des engins de pêche, un groupe de pêcheurs mettent à l’essai des casiers sans cordes et sans bouées pour trouver des solutions de remplacement dans les régions où les baleines sont présentes.

Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens, figure parmi les pêcheurs qui ont pu faire des tests ce printemps dans le golfe du Saint-Laurent. Les essais expérimentaux ont eu lieu dans les territoires de pêche fermés, avec l’approbation du gouvernement fédéral, là où des baleines ont été aperçues.

«J’ai réussi à faire un test avant la fin de ma saison avec 17 casiers sans bouées. Ç’a bien fonctionné», dit-il.

Un total de 21 pêcheurs devait participer aux essais, mais certains d’entre eux n’ont pu avoir accès à l’équipement nécessaire en raison de délais de fabrication.

«Il y a quelques individus qui pêchent avec cet équipement actuellement. On aurait aimé faire un peu plus de tests, mais c’est un projet sur trois ans, donc même si nous n’avions pas pu tout tester cette année, il nous reste encore 2022 et 2023.»

Une saison fructueuse

Depuis quelques années, le gouvernement fédéral déploie davantage de ressources pour déglacer les ports de pêche locaux ainsi que les principales voies de navigation à la fin de l’hiver, afin de permettre à la saison de pêche au crabe des neiges de commencer avant l’arrivée des baleines noires. Grâce à ces efforts et à un hiver doux, les crabiers ont pris la mer début avril dans la zone 12, qui couvre la vaste partie du sud du golfe du Saint-Laurent.

«Le fait de débuter tôt nous a permis de pêcher tranquillement et les pêcheurs ont pu pêcher dans leurs endroits habituels. Le crabe a aussi été au rendez-vous et le produit était beau. La météo n’a pas toujours été favorable durant les trois premières semaines d’avril, mais c’est probablement le genre de situation auquel il faudra faire face de plus en plus dans les années à venir si la pêche continue d’ouvrir plus tôt», dit Joël Gionet.

Le début de saison n’a pas été entièrement rose. Il a aussi été marqué par le naufrage du Tyhawk, un navire de pêche appartenant à la Première Nation d’Elsipogtog. Deux des cinq membres de l’équipage ont perdu la vie.

Bons prix

Une forte demande et la rareté du produit en début de saison sur les marchés principaux ont aussi poussé les prix vers le haut. Cette année, les crabiers de l’Atlantique ont reçu entre 7,50$ et 8$ la livre pour leurs prises, soit environ le double par rapport à 2020.

«Les prix ont été favorables. Il y a des gens qui croyaient que le marché allait peut-être baisser, mais il est resté fort. Il y a déjà eu des années où nous avons reçu 1,25$ la livre, d’autres années, environ 4$, cette année a été formidable. Je souhaite que ça reste comme ça, mais il y a toujours des fluctuations.»

Officiellement, la pêche au crabe des neiges prend fin le 30 juin dans la zone 12, mais en date de lundi, 99,4% du contingent alloué dans le golfe du Saint-Laurent avait été capturé.