Troubles mentaux sévères: une nouvelle approche fait ses preuves

Pour les personnes atteintes de schizophrénie, de troubles bipolaires ou de troubles psychotiques, l’offre traditionnelle de services est souvent loin d’être suffisante. Dispersées à travers la province, des équipes multidisciplinaires sont désormais entièrement dédiées au soutien de ces patients dans leur cheminement vers le rétablissement et plus d’autonomie.

C’est avec beaucoup de passion et une bonne dose d’enthousiasme que Nathalie Langlois nous décrit sa mission quotidienne. L’infirmière spécialisée en psychiatrie est coordonnatrice des services de suivis intensifs et flexibles en santé mentale dans la communauté pour la région de Campbellton.

Son équipe regroupe des infirmiers, des travailleurs sociaux, un ergothérapeute, un psychologue, des intervenants communautaires et des pairs aidants. Ensemble, ils soutiennent le rétablissement et la réadaptation d’individus aux prises avec des maladies mentales lourdes et persistantes et qui éprouvent de grandes difficultés à fonctionner en société. Certains ont eu des démêlés avec la justice, d’autres font face à des problèmes de dépendance.

Plutôt que de travailler depuis un bureau, les membres de l’équipe interviennent presque exclusivement dans le milieu de vie de la personne, en lui rendant visite à domicile ou en l’accompagnant lors de rendez-vous et d’activités du quotidien.

«Notre travail se fait sur le terrain, on va vers le client, on lui montre notre désir de l’aider», explique Nathalie Langlois.

«Ça touche toutes les facettes de sa vie. Le suivi peut consister à aller avec la personne à la cuisine communautaire ou à l’épicerie, l’aider dans ses démarches administratives ou dans la planification d’un voyage, l’accompagner dans ses loisirs…»

L’objectif est d’intervenir de façon rapide pour éviter que l’état du patient ne se détériore et prévenir les crises ou les hospitalisations.

«Nos clients connaissent des hauts et des bas, ça fait partie de leur vie. Quand ça va moins bien, ça ne peut pas attendre un mois pour avoir un rendez-vous. L’équipe est comme un filet de sécurité. Si la personne vit un stress, on peut monter l’intensité et la suivre tous les jours ou plusieurs fois par jour. On s’assure que le client se rende à ses rendez-vous, qu’il prenne ses médicaments», décrit Mme Langlois.

«L’équipe aide la personne à retrouver un équilibre, une meilleure qualité de vie, à mieux gérer les symptômes et les impacts de la maladie.»

Flexibilité, collaboration et intervention sur le terrain sont les maîtres mots de ce modèle, développé aux Pays-Bas au cours de la dernière décennie. Par son acronyme anglais, il prend le nom de FACT (Flexible assertive community treatment team).

Depuis 2018, des équipes FACT ont été créées dans chacun des dix centres de santé mentale communautaire du réseau de santé Vitalité.

«On voit des retombées positives», assure Rino Lang, directeur régional des services de santé mentale aux adultes. Ces suivis intensifs dans la communauté permettent notamment de réduire les visites à l’urgence, le nombre de rechutes, le nombre d’hospitalisations et la durée des séjours, précise-t-il.

Nathalie Langlois est fière de pouvoir déjà compter plusieurs histoires de succès. Plusieurs clients ont réussi à trouver un travail et à vivre avec la maladie. Deux d’entre eux sont même devenus pairs aidants et puisent dans leur vécu pour livrer leurs conseils.

Les obstacles sont immenses et les dégâts causés par la maladie ne sont pas tous réparables.

«On ne peut pas les laisser tomber, la majorité d’entre eux sont très seuls. Sans aide, ils n’y arriveront pas, observe l’infirmière. Le plus grand défi, c’est la pauvreté. Les personnes ont peu de revenus, il devient très difficile de se rétablir quand tu as de la difficulté à combler tes besoins de base.»

«Mais plutôt que de toujours parler de la maladie mentale à la personne, on lui parle de ses rêves, par exemple celui de retourner sur le marché du travail pour retrouver le sentiment de contribuer à la société.»