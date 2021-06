Avortement: la position de la province est surprenante, admet la juge DeWare

L’Association canadienne des libertés civiles obtient le droit de poursuivre la province et pourra continuer son combat judiciaire pour éliminer les restrictions concernant l’accès à l’avortement.

La juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Tracey DeWare, a reconnu la qualité pour agir dans l’intérêt public de l’organisme, laquelle était contestée par la province.

Au début de l’année, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) a engagé une poursuite à l’encontre du gouvernement provincial, espérant convaincre la cour d’invalider la section du règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux du Nouveau-Brunswick qui empêche le financement public d’un avortement pratiqué ailleurs que dans un hôpital approuvé.

Dans sa décision rendue mardi, la juge DeWare estime que la loi est «claire». Elle se base principalement sur une décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en 2009 qui reconnait au Dr Henry Morgentaler la capacité juridique de représenter les femmes cherchant à avorter au Nouveau-Brunswick et de poursuivre la province pour avoir refusé de payer les avortements dans sa clinique privée de Fredericton.

«Les enjeux soulevés par le Dr Morgentaler en 2009 sont presque identiques aux enjeux soulevés par l’ACLC en 2021», écrit Tracey DeWare.

«Avec tout mon respect quant à la position de la province, elle est sans mérite et, compte tenu de la jurisprudence directement liée, surprenante.»

Le gouvernement avait argumenté que l’Association canadienne des libertés civiles ne devait pas pouvoir intervenir dans ce dossier. Les avocats de la province avaient notamment fait valoir que la cause devrait être portée par les personnes directement concernées.

«Il n’est ni raisonnable ni approprié de suggérer que la seule façon dont une question peut être portée devant les tribunaux est par une femme cherchant à avorter», réplique la juge. De plus, l’ACLC est intervenue en cour à plusieurs reprises dans des causes liées aux droits à l’avortement, rappelle-t-elle.

La décision s’accompagne de l’obligation pour la province de payer 5000$ à l’association. Aucune date n’a encore été fixée pour une nouvelle audience.

Noa Mendelsohn Aviv, directrice du programme pour l’égalité pour l’Association canadienne des libertés civiles se félicite que la cour ait «reconnu que l’action de l’ACLC peut donner une voix aux personnes marginalisées et défavorisées qui n’ont peut-être pas les moyens de faire valoir leurs droits légaux»

Elle déplore que puisque seulement deux hôpitaux à Moncton et un autre à Bathurst offrent le service, un grand nombre de femmes de la province n’aient pas d’accès approprié à l’interruption de grossesse.

«C’est particulièrement troublant lors d’une pandémie lorsque voyager en dehors de sa communauté est dangereux, voire impossible. Cette restriction à l’accès à l’avortement est toujours préjudiciable à celles qui sont marginalisées, qui ne peuvent pas trouver ou se permettre une alternative privée, ou qui ne peuvent pas voyager pour se faire avorter en raison de leur travail, de leurs ressources financières, de leurs besoins en matière de garde d’enfants ou de violence domestique», plaide-t-elle.

«Il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut. Le gouvernement pourrait rendre les droits reproductifs accessibles à toutes les femmes, filles et personnes trans de la province. Le règlement est inconstitutionnel. S’ils choisissent de se battre, nous les rencontrerons au palais de justice.»

De son côté, Blaine Higgs a rappelé que les députés du gouvernement ont adopté décembre une résolution demandant aux deux réseaux de santé de déterminer si l’approche du Nouveau-Brunswick en matière d’avortement respecte la Loi canadienne sur la santé.

Le premier ministre explique ne pas encore avoir reçu de réponse de leur part, mais que la ministre de la Santé allait en faire «une requête plus officielle». S’ils déterminent que l’accès est insuffisant, ils devront aussi déterminer la marche à suivre pour l’améliorer, ajoute-t-il.

«Je pense que les statistiques le démontreront après un examen plus approfondi: on a vu un changement d’une procédure chirurgicale à une procédure médicale avec la pilule abortive, alors ça a réduit la demande de beaucoup. Je pense que c’est comme ça que les réseaux examinent cela, mais ce sera leur choix. On leur demande seulement de respecter leurs obligations, et ils devront le faire.»

– Avec la collaboration du journaliste Alexandre Boudreau