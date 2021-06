Les touristes de l’Atlantique auront aussi un rabais de 20% au N.-B. 

La ministre du Tourisme du Nouveau-Brunswick, Tammy Scott-Wallace, a annoncé mardi que les touristes de l’Atlantique pourront bénéficier d’un remboursement de 20% de leurs dépenses de voyage s’ils passent au moins une nuitée dans un établissement de la province.

Le gouvernement met le paquet pour tenter d’attirer les touristes des autres provinces lorsque la «bulle Atlantique» sera de retour.

La province prévoit ouvrir ses frontières aux voyageurs de l’Atlantique et des régions d’Avignon et du Témiscouata le 7 juin, à l’exception de la Nouvelle-Écosse – à condition que les trois quarts de la population du N.-B. ait reçu une première dose du vaccin et que le nombre d’hospitalisations demeure faible.

La Nouvelle-Écosse doit rejoindre la bulle Atlantique le 1er juillet.

Le gouvernement du N.-B. a réservé 4,5 millions $ pour financer le programme Explore NB cette année.

Cela sera amplement suffisant pour couvrir les remboursements des touristes du N.-B. et des autres provinces atlantiques, selon Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la culture.

Malgré l’ouverture de ce programme aux provinces voisines, la ministre s’attend à ce que les Néo-Brunswickois soient toujours plus nombreux à en faire usage cet été.

Les voyages sont admissibles du 27 mai au 31 octobre, et les participants pourront remettre leur demande de remboursement à compter du 5 juillet jusqu’au 30 novembre.

Les voyageurs peuvent demander un remboursement maximal de 200$ si leurs dépenses s’élèvent à 1000$.

Il sera maintenant possible de réclamer ce rabais pour plusieurs voyages, mais le remboursement cumulatif ne peut pas dépasser 200$.

La ministre a aussi annoncé que les demandes de remboursement seront traitées plus rapidement que l’an dernier.

Le gouvernement avait alors reçu quelque 25 000 demandes de remboursement l’été dernier, et certains touristes ont dû attendre plusieurs mois pour recevoir leur argent.

L’an dernier, le ministère attendait de recevoir toutes les demandes avant de commencer à y répondre, mais cette fois-ci, les formulaires seront traités dès qu’ils seront reçus.

En avril, le ministère a aussi investi pour que les pourvoyeurs d’excursions de chasse et de pêche puissent réduire leurs prix de 20% afin d’attirer des clients.

Les fonds de ce programme font partie de l’enveloppe de 4,5 millions $ de l’incitatif au tourisme, et les touristes des autres provinces atlantiques peuvent aussi bénéficier du prix réduit.

Quel impact à long terme?

Carol Alderdice, PDG de l’Association de l’industrie du tourisme du N.-B, estime qu’il est difficile de prédire l’impact de la pandémie sur son industrie à long terme.

Elle explique que la province a connu trois années record avant la pandémie, mais que la présence de la COVID-19 a freiné cette croissance.

«Il y a des statistiques qui montrent qu’on ne sera pas au niveau (pré pandémie) avant 2023-2024, alors on espère que ça ne prendra pas autant de temps.»

Elle affirme que la pandémie laissera sa marque sur l’industrie du tourisme. Cinq entreprises membres de son association ont fait faillite l’an dernier, selon elle.

Elle estime toutefois que les associations touristiques d’autres provinces envient le N.-B. en raison du programme de remboursement en place.