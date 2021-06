COVID-19: plusieurs avis d’exposition dans la Péninsule acadienne

La santé publique a émis une série d’avis d’exposition potentielle à la COVID-19 dans plusieurs commerces de la Péninsule acadienne.

Il y a actuellement 10 cas actifs – dont deux ont été annoncés mardi – dans la zone 6, qui comprend les régions de Bathurst et de la Péninsule acadienne.

Voici les commerces visés:

29 mai entre 16 h et 17 h – Rossy Shippagan (231, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

28 mai entre 16 h et 18 h – Cantine Pokemouche (11449, route 11 à Pokemouche)

28 mai entre 10h et 13 h – Pizza Amy Lamèque (10, rue du Ruisseau à Lamèque)

28 mai entre 8 h et midi – Service Gauvin (113, chemin Haut-Lamèque à Haut-Lamèque)

28 mai entre midi et 13 h – Subway (225, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

28 mai entre 11 h et midi – Tim Hortons (225, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

27 mai entre 17 h 30 et 19 h 30 – Needs (135, route 1 à Shippagan)

27 mai entre 15 h et 16 h – Shoppers Drug Mart (229, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

27 mai entre 11 h 30 et 12 h 30 – Caisse Populaire (229, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

27 mai entre 11 h et 13h – Pharmacie Guardian (226, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

26 mai entre midi et 13 h – Subway (225, boulevard J.D. Gauthier à Shippagan)

Si vous vous êtes retrouvés à n’importe lequel de ces endroits aux dates et aux heures précisées, il faut surveiller l’apparition de tout symptôme de la COVID-19 pendant 14 jours après l’exposition potentielle.

Même si vous ne présentez aucun symptôme, la santé publique vous encourage vivement à subir un test de dépistage en remplissant une demande de test en ligne ou en appelant le 811.

Ne vous rendez pas dans des milieux vulnérables, comme des foyers de soins, des établissements correctionnels et des refuges pendant les 14 prochains jours.