Cannabis: HEXO finalise l’acquisition de son concurrent Zenabis

Zenabis fait maintenant partie d’HEXO.

C’est ainsi que le site web de la compagnie britanno-colombienne, et propriétaire de l’usine du même nom à Atholville, accueille les internautes depuis mercredi.

La direction d’HEXO Corp, compagnie dont le siège social est à Ottawa, a en effet confirmé par voie de communiqué la conclusion de l’entente de principe sur l’acquisition de son compétiteur, Zenabis. L’annonce de l’achat remonte à février dernier. Toutefois, celle-ci était conditionnelle au feu vert des deux tiers des actionnaires, ce qui a été obtenu depuis.

Mercredi, la direction d’HEXO a confirmé la conclusion de l’arrangement aux termes duquel elle venait de faire l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Zenabis.

«Aujourd’hui est encore un grand jour pour HEXO», a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d’HEXO.

«Avec l’acquisition de Zenabis, nous positionnons HEXO de façon active en vue d’une expansion future au Canada, en Europe et au-delà. Cette opération renforcera nos marques nationales, nous permettra de prendre pied en Europe et fournira des synergies accrues significatives alors que nous poursuivons notre objectif d’obtenir un résultat positif en termes de bénéfice par action et de figurer parmi les trois premières entreprises mondiales de produits du cannabis», a-t-il ajouté.

Selon les conditions de l’arrangement, chaque ancien actionnaire de Zenabis a désormais le droit de recevoir 0,017 72 action ordinaire du capital d’HEXO pour chaque action de Zenabis détenue juste avant l’arrangement. Zenabis doit pour sa part être retirée de la cote de la Bourse de Toronto à la clôture des négociations mercredi.

L’acquisition de Zenabis était évaluée à 235 millions $.

À Fredericton, la conclusion de cette entente est reçue plutôt positivement, à commencer par le premier ministre, Blaine Higgs.

«Je ne connais pas tous les détails de l’entente, mais c’est bien de voir des investissements en provenance du secteur privé dans notre province. Ma compréhension est qu’ils (HEXO) ont fait l’acquisition de l’entreprise dans le but de continuer de la faire fonctionner. Je ne crois pas qu’il soit question non plus de perte d’emplois pour les installations situées dans notre province. Ça semble donc être une bonne nouvelle», estime le premier ministre.

Son confrère libéral de Restigouche-Ouest, Gilles Lepage, espère quant à lui que cette annonce ne signifiera pas de mauvaises nouvelles pour sa région.

«Ça pourrait être une bonne nouvelle à la condition que tous les emplois soient maintenus à l’usine d’Atholville. Et de ce que l’on entend depuis février, avec les rumeurs de ventes potentielles, il semble clair et précis qu’HEXO a des ambitions pour les marchés internationaux. Si c’est le cas, ça pourrait stabiliser les emplois ici et même signifier une expansion pour Atholville. On va voir ce que ça va donner avec les nouveaux propriétaires, mais je suis optimiste jusqu’à présent», a-t-il indiqué.

À Atholville, le maire sortant, Michel Soucy, soutient ne pas avoir été contacté ni par la direction d’HEXO ni celle de Zenabis depuis le début des rumeurs de ventes, donc depuis le début de l’année. Celui-ci sait que les acquisitions de plus petites entreprises par de plus grosses ne sont pas toujours bénéfiques pour les plus petites. Il en a été témoin dans sa propre municipalité lorsque la papetière Fraser a été vendue à Noranda.

Cela dit, il croit que le fait qu’HEXO cherche à accroitre son influence dans l’industrie du cannabis au Canada et qu’elle cherche à se positionner sur la scène internationale joue en faveur de l’usine restigouchoise.

«Avoir une usine fiable, pleinement fonctionnelle et de haut de gamme comme celle que nous avons ici à Atholville c’est, selon moi, un atout énorme. Je verrais mal qu’avec la qualité d’usine qu’on a ici, qu’on se limite à la démanteler pour l’effacer du marché au lieu d’en tirer profit», estime-t-il.

Les attentes du maire sont élevées envers HEXO. Son souhait est non seulement de voir l’usine de cannabis d’Atholville continuer de fonctionner, mais aussi prendre de l’expansion.

«Je ne lève pas mon verre de champagne immédiatement, mais je demeure positif. Chose certaine, Zenabis a eu un impact important non seulement sur Atholville, mais sur l’ensemble du Restigouche, ne serait-ce qu’en termes d’emplois. Il faut qu’elle demeure en place», ajoute-t-il.

Interrogé quant au sort réservé à l’usine, le département des communications d’HEXO s’est contenté de répondre «qu’aucun changement immédiat n’est prévu pour les installations d’Atholville.»