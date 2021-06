De futurs médecins décidés à servir les Néo-Brunswickois

Après avoir travaillé à l'hôpital en temps de pandémie, Colin Belliveau et Marika Sénéchal se sentent prêts pour les défis que leur réserve l'avenir. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Ils ont grandi à Grand-Barachois, à Saint-Paul, à Tracadie, à Grand-Sault, à Campbellton, à Miramichi, à Fredericton, à Petit-Rocher ou à Acadieville et ont été réunis par une même vocation pour la médecine. Après d’innombrables journées la tête plongée dans d’épais bouquins, de nombreuses heures passées auprès des patients et de courtes nuits, ils célèbrent la fin de leurs études prédoctorales au Centre de formation médicale du N.-B.

La semaine dernière, 25 futurs médecins, 15 filles et 10 garçons, ont obtenu le précieux diplôme après quatre années de travail acharné.

La moitié des finissants ont choisi de quitter la province pour se spécialiser, tandis que douze d’entre eux rejoindront le programme de formation en médecine de famille francophone du N.-B. basé à Dieppe.

Une bonne partie de cette relève a l’intention de faire carrière en Acadie.

C’est le cas de Marika Sénéchal, qui prendra bientôt le chemin de Montréal pour débuter sa résidence en médecine interne. Originaire d’Edmundston, elle envisage déjà un retour dans la région qui l’a vu grandir.

Colin Belliveau, de Bouctouche, prendra également la direction du Québec pour accomplir une résidence en radio-oncologie avec l’Université de Montréal au cours des cinq prochaines années.

Lui aussi planifie de revenir travailler au Nouveau-Brunswick pour soigner les patients atteints d’un cancer.

Devenir médecin est devenu une véritable vocation sur le tard pour Marika. Son appétit pour les sciences et le contact humain l’a convaincu d’endosser le sarrau.

«Je suis heureuse de m’être lancée dans ce défi, ça m’ouvre la porte à une excellente carrière», lance-t-elle.

Colin a lui aussi été attiré par l’idée de travailler en équipe.

«Je voulais faire quelque chose qui allait me stimuler intellectuellement chaque jour. Je voulais aussi aider les gens à travers des moments difficiles», ajoute-t-il.

Leur cohorte a été la première à bénéficier de la refonte complète du programme offert en partenariat avec l’Université de Sherbrooke. Les cours ont été repensés en 2017, notamment pour mieux prendre en compte la pratique actuelle de la médecine et les nouvelles réalités telles que le vieillissement et l’augmentation des maladies chroniques. Les deux finissants sont pleinement satisfaits de la formation reçue au sein de l’institution francophone. La petite taille de la cohorte facilite les suivis personnalisés, assurent-ils.

Réaliser le plus gros de leurs stages en pleine crise sanitaire n’aura toutefois pas été de tout repos.

«Ça nous a fait réaliser à quel point nos services de santé sont en équilibre fragile, et qu’il faut travailler fort en tant que médecin ou infirmières. Ç’a été enrichissant, ça nous a forcés à travailler en équipe et à soutenir nos collègues.»

«On sera probablement de meilleurs médecins grâce à ça, ça a été difficile mais on a dû développer des habiletés que l’on n’aurait pas pu acquérir autrement.»

Tous deux sont bien conscients du manque de médecins à travers les réseaux de santé.

«Le besoin est grand, surtout dans le nord de la province. Tous les deux, nous voulons faire partie de la solution et je crois que c’est un sentiment partagé par l’ensemble de la promotion», mentionne Marika.

Le ministère de la Santé a créé récemment des mesures incitatives pour encourager l’installation dans les régions rurales, depuis le 1er octobre un médecin peut toucher jusqu’à 80 000$ s’il choisit de pratiquer pendant au moins quatre ans à plus de 40 km de Moncton, de Fredericton ou de Saint-Jean.

Marika Sénéchal croit que l’employeur doit surtout privilégier un recrutement précoce et s’assurer d’offrir au médecin un endroit où s’installer avec sa famille. De son cas, c’est avant tout le désir de retrouver ses proches qui penchera dans la balance.

«Tout le monde ne veut pas travailler en région parce qu’il y a moins de services. Il faut être plus autonome. C’est quelque chose qui m’intéresse, et quand j’ai fait mon stage à Edmundston c’est l’esprit d’équipe qui m’a marqué. On ne le retrouve pas autant dans un grand hôpital.»

Depuis 2010, 255 finissantes et finissants ont achevé leur formation prédoctorale en français au Centre de formation médicale Nouveau-Brunswick.