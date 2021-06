Douze nouveaux cas de COVID-19 mercredi

La Santé publique a signalé 12 nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Il y a trois cas dans la zone 1 (région de Moncton), un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), quatre cas dans la zone 3 (région de Fredericton) et quatre cas dans la zone 6 (région de Bathurst).

Depuis hier, 14 personnes se sont rétablies et il y a 140 cas actifs. Au total, sept personnes sont hospitalisées. Six patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, dont un qui se trouve à l’unité des soins intensifs. Un patient est hospitalisé à l’extérieur de la province et se trouve à l’unité des soins intensifs.

La Santé publique a recensé une source possible d’exposition au virus dans les communautés suivantes :

Pointe-Sapin, dans la zone 1 (région de Moncton);

Oromocto, dans la zone 3 (région de Fredericton);

Fredericton, dans la zone 3 (région de Fredericton);

Saint-Quentin, dans la zone 4 (région d’Edmundston);

Petite-Rivière-de-l’Île, dans la zone 6 (région d’Acadie-Bathurst);

Tracadie, dans la zone 6 (région d’Acadie-Bathurst);

Lamèque, dans la zone 6 (région d’Acadie-Bathurst);

Haut-Lamèque, dans la zone 6 (région d’Acadie-Bathurst);

Shippagan, dans la zone 6 (région d’Acadie-Bathurst);

Miramichi, dans la zone 7 (région de Miramichi).

La liste complète des avis d’exposition, y compris les détails entourant les lieux et les dates, est régulièrement mise à jour et est disponible en ligne, sur le site du gouvernement.

Vaccination

La première phase du cheminement vers la phase verte du plan de rétablissement de la COVID-19 doit entrer en vigueur le 7 juin, si au moins 75 % des personnes admissibles ont reçu leur première dose; si les hospitalisations demeurent faibles; et si toutes les zones restent dans la phase d’alerte jaune.

En date d’aujourd’hui, 64,5% des personnes admissibles ont reçu une première dose au Nouveau-Brunswick.