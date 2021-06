Enquête criminelle sur une disparition au Nouveau-Brunswick

La disparition d’un homme de 38 ans survenue mercredi dernier au Nouveau-Brunswick fait maintenant l’objet d’une enquête du Groupe des crimes majeurs de la Gendarmerie royale du Canada.

James Leard a été vu pour la dernière fois le 26 mai dans une résidence du chemin Upper Cape, à Upper Cape, près de Port Elgin, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, mais sa disparition a été signalée le 28 mai.

Ce jour-là, l’automobile de marque Mazda 3 argentée de l’année 2012 de M. Leard a été découverte abandonnée sur la rue Main, à Springhill en Nouvelle-Écosse, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest d’Upper Cape.

Pendant l’enquête, les policiers ont déterminé qu’il est possible qu’un acte criminel soit à l’origine de sa disparition.

James Leard est un colosse qui mesure 1 mètre 88 et qui pèse environ 120 kilogrammes. Il a les cheveux blonds et les yeux bleus; il porte des lunettes et a une barbe.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver ou de l’information qui pourrait permettre de faire avancer l’enquête est prié de communiquer avec le Groupe des crimes majeurs de la GRC.