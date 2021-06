Programme touristique: l’exclusion des touristes québécois dénoncée

Aucun cas de COVID-19 n’a été annoncé aux Îles-de-la-Madeleine depuis environ six mois. - Archives

Des députés de l’opposition libérale demandent au gouvernement Higgs d’élargir les critères d’admissibilité au programme Explore NB, qui a pour but de stimuler l’industrie touristique, en permettant à des touristes de certaines régions Québec de profiter du rabais de 20% offert à ceux qui passent une nuitée dans un lieu d’hébergement de la province.

Il y a quelques jours, le gouvernement provincial a dévoilé les grandes lignes du programme Explore NB où la province accorde un remboursement de 20%, jusqu’à concurrence de 1000$, à ceux qui passent au moins une nuitée dans un lieu d’hébergement de la province entre le 27 mai et le 31 octobre. Le programme est ouvert aux adultes âgés de 19 ans et plus qui résident dans le Canada atlantique.

Cependant, Gilles LePage, député de Restigouche-Ouest, se demande pourquoi les touristes provenant des régions d’Avignon et du Témiscouata, au Québec, ne pourront pas profiter du rabais, alors qu’il est prévu que les résidents de ces régions pourront venir au Nouveau-Brunswick sans subir un test de dépistage ou s’isoler

Il a exigé des réponses de Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme,du Patrimoine et de la Culture lors de la période de questions à l’Assemblée législative.

«La ministre peut-elle expliquer pourquoi les résidents d’Avignon et du Témiscouata ne sont pas inclus dans le programme Explore NB? Je suis particulièrement intéressée à connaître la raison, étant donné qu’on sait que les marchés touristiques du Québec sont importants pour le Nouveau-Brunswick. Pourquoi le gouvernement Higgs ne voudrait-il pas encourager les voyageurs de l’un de ses marchés les plus importants?»

La réponse de la ministre Scott-Wallace a été avare de détails. Elle affirme que la priorité a été de rouvrir la bulle atlantique, telle qu’établie l’an dernier par les premiers ministres de la région. Elle a aussi souligné que le programme a été développé en tenant compte des recommandations de l’industrie touristique.

«Le Québec, l’Ontario, les visiteurs de ces régions sont importants pour nous, il n’y pas de doute, tout comme le Maine. Notre bulle atlantique est quelque chose dont nous sommes fiers et que nous allons honorer avec notre programme d’Explore NB.»

Les Îles-de-la-Madeleine dans la bulle atlantique?

De son côté, Isabelle Thériault, députée de Caraquet, demande que les Îles-de-la-Madeleine soient intégrées à la bulle atlantique.

«Géographiquement, les Îles font partie de l’Atlantique. Nous avons des liens familiaux, culturels et économiques avec les Madelinots», dit Isabelle Thériault.

Pour Isabelle Thériault, le fait que les Îles n’aient pas été incluses dans la bulle atlantique dès le départ témoigne d’une méconnaissance de la francophonie en Atlantique de la part du premier ministre Blaine Higgs.

L’an dernier, les touristes québécois avaient le droit de passer par le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard en automobile pour se rendre aux Îles, mais ils n’avaient pas le droit de manger au restaurant ou de passer la nuit dans ces deux provinces.

«Il faudrait que les gens soient en mesure de s’arrêter dans un hôtel… On pense que les Îles devraient faire partie de la bulle atlantique dès son ouverture.»

Par ailleurs, d’un point de vue épidémiologique, aucun cas de COVID-19 n’a été annoncé aux Îles-de-la-Madeleine depuis environ six mois. Le taux de vaccination y est d’environ 90%.

Interrogé à ce sujet, le premier ministre Blaine Higgs affirme que des pourparlers ont eu lieu avec les premiers ministres de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec, Dennis King et François Legault pour permettre aux Québécois de voyager aux Îles-de-la-Madeleine en traversant le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour le moment, Blaine Higgs dit que son gouvernement entend maintenir la bulle atlantique telle quelle, mais l’ajout des Îles-de-la-Madeleine pourrait faire partie des prochaines étapes.

«Alors certainement, c’est sur le radar.»