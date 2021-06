Québec vise une rentrée scolaire sans masques ni classes bulles

Les élèves du primaire et du secondaire pourront dire adieu aux masques et aux classes-bulles à la rentrée, si la situation épidémiologique le permet.

Mercredi, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, ont présenté un plan pour la rentrée 2021-2022 qui sera actualisé au début du mois d’août.

Ils ont tous deux prévenu que le plan pourrait changer, sans vraiment expliquer sur quels critères ils se baseront pour prendre une décision définitive le temps venu.

Québec souhaite qu’au moins 75 % des 12 à 17 ans aient reçu leur deuxième dose de vaccin d’ici la rentrée, mais ce n’est pas un objectif ferme, a expliqué le Dr Arruda.

À l’heure actuelle, 45 % des jeunes de cette tranche d’âge ont soit reçu une première dose du vaccin ou pris un rendez-vous pour la recevoir.

« On vise cette couverture vaccinale-là, (…), mais on ne regarde pas seulement un facteur », a déclaré le Dr Arruda, à qui on demandait si le plan allait tenir advenant que le taux de vaccination soit inférieur à 75 %.

« Est-ce qu’il va y avoir un nouveau variant? Quelle sera l’épidémiologie? Est-ce qu’on va être encore avec très peu de cas au Québec? Il est possible à ce moment-là qu’on accepte quand même », a-t-il dit.

Le Dr Arruda a indiqué que, selon lui, les élèves avaient 90 % de chances de vivre une rentrée 2021-2022 tout à fait normale.

En principe, ils devraient tous revenir en classe à temps plein à partir de la fin août, sans masque ni couvre-visage, et sans être confinés à des classes-bulles.

De plus, ils retrouveront leurs programmes particuliers (sports-études, arts-études), leurs cours à option, leurs activités parascolaires ainsi que leurs sorties scolaires.

Les écoles devront par contre faire preuve de vigilance, en gardant des mesures d’entretien renforcées (nettoyage plus fréquent des surfaces). Les élèves devront continuer de se laver les mains assidûment.

Le ministre Roberge a par ailleurs indiqué que l’amélioration et la réparation des systèmes de ventilation dans les écoles se poursuivraient cet été. De l’équipement spécialisé pour mesurer le taux de CO2 dans les classes sera déployé.

Si la situation venait à se détériorer, et qu’on assistait à des éclosions de COVID-19, Québec prévoit dans un protocole d’urgence le retour aux mesures sanitaires « de manière ciblée, ponctuelle et temporaire ».

« Le réseau scolaire sera prêt à faire face à ce type d’événements s’ils arrivent », a déclaré M. Roberge.

Soulagement et prudence

Réagissant à l’annonce mercredi, la porte-parole de Québec solidaire en éducation, Christine Labrie, a qualifié la prochaine rentrée d' »ultime test » pour le ministre de l’Éducation.

« J’ai des craintes sérieuses qu’on manque de personnel, a-t-elle affirmé. S’ils sont trop nombreux à ne pas revenir cet automne, on aura du mal à trouver un titulaire pour chaque classe. »

Bien qu’ils se disent soulagés, les syndicats restent quand même prudents. « On sera toujours à une crise près que les plans du gouvernement prennent le bord », a réagi la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier.

La vaccination demeure la pierre angulaire du succès de cette rentrée, a rappelé pour sa part la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).

« Le gouvernement devra s’assurer au cours des prochaines semaines de maintenir un rythme accéléré de vaccination de la population, surtout auprès des jeunes de 12 à 17 ans », a prévenu son président, Sylvain Mallette.

Bals de finissants

Par ailleurs, le Dr Arruda a indiqué mercredi qu’il pourrait revoir la directive interdisant les bals de finissants.

Il a dit comprendre « la frustration et la colère » qui grondent au Québec du fait que les jeunes ne pourront pas vivre ce rite de passage pour une deuxième année d’affilée.

Actuellement, le statut vaccinal des jeunes n’est pas suffisant, a affirmé le Dr Arruda, qui se dit tout de même prêt à consulter ses équipes pour possiblement apporter des ajustements.

« Je m’engage à refaire une certaine évaluation très rapide avec mes équipes pour voir dans quelles conditions potentiellement, et quand, ça pourrait avoir lieu », a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence de presse distincte, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a affirmé que le gouvernement avait demandé au Dr Arruda de refaire ses devoirs.

« Je pense qu’il faut faire quelque chose pour célébrer leur réussite scolaire, la fin de leur secondaire », a déclaré M. Carmant.

« On a des événements qui permettent d’avoir un plus grand nombre de personnes à l’extérieur. On a demandé à la Santé publique de réfléchir au sujet et de nous revenir avec une solution. »