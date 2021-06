Santé: une experte préconise une stratégie plutôt qu’une réforme

«Je ne suis pas certaine qu’on ait besoin d’une réforme structurelle au Nouveau-Brunswick, même s’il y a des ajustements à faire et des problèmes à régler», estime la professeure en gestion des services de santé à l’Université de Moncton, Stéphanie Collin.

La chercheuse suggère plutôt au gouvernement de concevoir un plan stratégique quinquennal en santé. Le dernier document de ce genre est échu depuis 2018.

«Est-ce qu’on devrait envisager une réforme structurelle longue et douloureuse ou vaut-il mieux mesurer les performances de notre système et obtenir la confiance des citoyens?», fait valoir Mme Collin.

Dans un livre intitulé Lumière sur la réforme du système de santé au Nouveau-Brunswick, la professeure a précisé que le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, créé en 2008, doit encore produire des données standardisées et consensuelles afin de dépolitiser les services de soins.

«Nous devons nous fixer des objectifs clairs et consensuels, appuie en outre la professeure. C’est banal, mais nous ne le faisons pas. L’État pense qu’il doit mobiliser des lois, des taxes et des consultations publiques. Mais quand il ne dit pas vraiment où il s’en va, il a des difficultés à avoir la confiance des gens. »

Une fois que les PDG des réseaux de santé auront des buts précis et mesurables ainsi que des échéances, Mme Collin souhaite qu’ils aient plus de liberté.

«Nous avons tendance à tout vouloir centraliser dans les mains à Fredericton, car le système de santé coûte cher, analyse-t-elle. Mais si nous voulons bien faire les choses, le gouvernement devra donner des directions aux gestionnaires, qui rameront dans le bateau.»

Une réforme inefficace

La chercheuse pense que ces ajustements seront plus efficaces qu’une réforme, d’autant plus qu’elle juge peu convaincante la dernière, qui a abouti à la création des deux régies de santé Vitalité et Horizon.

«Les performances financières du système de santé sont meilleures, car le contrôle de l’augmentation des dépenses est meilleur», croit tout de même Mme Collin.

L’auteure a noté que l’augmentation annuelle des dépenses publiques en soins de santé comparée à la croissance budgétaire annuelle du ministère de la Santé est passée de plus de 8% à moins de 1% entre 2008 et 2015.

Elle observe cependant que les transformations mises en œuvre en 2008 n’ont pas permis une utilisation plus adéquate des ressources, notamment la moindre utilisation des places en soins aigus pour des soins primaires et de longues durées.

Mme Collin a conclu que la dernière réforme a seulement permis des économies financières à court terme, incapables d’assurer la viabilité du système de santé.

«Du côté des soins (l’accès, la sécurité, l’équité), il n’y a pas vraiment eu d’amélioration, mais ce n’est pas pire», avance-t-elle aussi.

Des problèmes anciens

Ironie de l’Histoire, les problèmes justifiant la dernière réforme sont similaires à ceux que le gouvernement de Blaine Higgs a récemment avancés pour annoncer de potentiels changements, selon Mme Collin.

«L’un des arguments utilisés par l’État afin de renforcer le discours de rationalisation touchait la “compétition malsaine” entre les huit régies régionales de santé», a-t-elle remarqué par exemple à propos du mandat de l’ancien premier ministre, Shawn Graham.

Le problème, selon l’auteure, c’est que le gouvernement a expliqué les changements et les problèmes à régler dès le lancement de sa réforme, mais a négligé de donner des objectifs clairs. Mme Collin déplore aussi que le gouvernement ait pris ses décisions de façon opaque.

«Il n’y avait que quelques acteurs, uniquement des représentants de l’État, qui participaient à l’élaboration de la réforme à l’automne 2007, a-t-elle écrit. [Le gouvernement] supposait que le fait de restreindre l’information à une poignée d’acteurs […] allait lui permettre d’aller plus aisément de l’avant avec son projet.»

Résultat, de nombreux contestataires se sont manifestés au moment de la mise en œuvre des mesures. C’est à cette époque, par exemple, qu’est né le groupe de pression Égalité santé en français (ESF).

«À la suite de l’adoption des modifications de la Loi, ESF décidait d’entamer des procédures judiciaires […] dans le but de faire déclarer la réforme inconstitutionnelle», a rappelé la professeure.

Elle raconte que c’est à la suite des mouvements d’opposition que le gouvernement a décidé de s’ouvrir aux avis extérieurs, par le biais de Gino LeBlanc. Ce chercheur à l’Université de Moncton a recueilli les avis d’acteurs clés de la communauté acadienne.

«La stratégie de négociation adoptée par l’État et opérationnalisée par l’expert se soldait par un changement substantiel: la régie de la santé A devenait officiellement francophone», a résumé Mme Collin à propos de Vitalité.

Des adaptations imprévues

Elle indique aussi que le ministre de la Santé du gouvernement de David Alward, Hugh Flemming a présenté un plan quinquennal de 9 millions $ en 2012 après d’autres consultations. Son but était de garantir une distribution équitable des services de santé entre les réseaux de santé anglophone et francophone.

«Le quotidien Acadie Nouvelle récompensait la persévérance du Dr Dupuis qui avait «convaincu le gouvernement provincial de la nécessité d’un plan de rattrapage en santé pour les francophones» en le désignant Personnalité de l’année 2012», a relaté Mme Collin au sujet du porte-parole d’ESF.

La chercheuse pense que cet exemple montre que sans objectifs clairs, ni consultations, ni prise en compte du contexte spécifique de la province (notamment linguistique), un gouvernement doit adapter son projet de réforme pendant sa mise en application.

«[Les] événements particuliers qui se sont déroulés à l’hiver 2020 nous servent d’arguments appuyant l’idée que la stratégie de prendre des décisions en portes closes est encore privilégiée par les représentants de l’État», a-t-elle pourtant constaté à propos du projet avorté de fermeture nocturne d’urgences rurales.

Mais le gouvernement a encore l’occasion d’apprendre les leçons de Mme Collin. Il souhaite entreprendre des changements en profondeur dans le système de santé.

L’exécutif a déjà effectué des échanges virtuels avec une douzaine de communautés au début d’année. Il est en revanche resté flou sur ses objectifs, sans parler des méthodes qu’il compte utiliser. Il s’est seulement engagé à maintenir la croissance annuelle des dépenses en santé à environ 3%.