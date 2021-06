Une Grande Grouille sous le thème du voyage à Edmundston

La 12e édition de la Grande Grouille au Jardin botanique d’Edmundston aura lieu du 30 septembre au 3 octobre. Les Néo-Brunswickois sont invités à découvrir plus de 25 pays, sous le thème Voyage autour du monde. On promet un événement «coloré, musical et enrichissant».

En attendant la réouverture des frontières, le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick – en partenariat avec le Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest et la Communauté francophone accueillante du Haut Saint-Jean- prépare une excursion aux quatre coins du monde.

Le jardin, qui sera divisé en six «continents» pour l’occasion, mettra à l’honneur les 70 différentes cultures qui existent au Nord-Ouest ou qui ont existé au cours des dix dernières années.

Parmi celles-ci, on souligne notamment la nationalité française, belge, marocaine, indienne, philippienne et ukrainienne.

«Quand on parle de vingt-cinq pays, c’est parce qu’il y a déjà vingt-cinq personnes qui ont accepté de représenter leurs pays en montant la section qui y sera dédiée (…)», s’est réjoui Sébastien Morneault, le porte-parole du Centre de ressources pour nouveaux arrivants, mercredi.

Anne Martin, la coordinatrice de l’événement, précise que plusieurs bénévoles, dont les classes de leadership à l’école Cité des Jeunes, participeront une nouvelle fois cette année à la création des décors.

Les idées viendront toutefois de ceux qui s’y connaissent le mieux.

«Chacune des 70 ou 71 nationalités qu’on retrouve au Nord-Ouest auront un petit coin dans le Jardin (…)», a expliqué Mme Martin.

«Certains seront plus gros que d’autres, mais ils auront tous quelque chose.»

La coordinatrice note que les visiteurs pourront découvrir entre autres les couleurs, les drapeaux et la musique de ces endroits.

«Ce sera visuel et auditif. Pour les saveurs, on espère peut-être organiser quelque chose au Café Flora, mais on ne sait pas encore», a-t-elle noté, en précisant que les mesures sanitaires compliquent encore cet aspect.

L’an dernier, la Grande Grouille d’automne s’était déroulée sous le thème de la COVID-19 et malgré les restrictions, quelque 4000 personnes avaient répondu présent.

Les organisatrices ont confiance que le succès se répètera cette année.

«Pour l’instant, on prévoit un système similaire à l’an passé, soit par l’achat de billets par trame horaire. On a ajusté nos trames par rapport à l’année passée pour se laisser un peu plus de temps entre chaque. Nous avons mis de nouvelles en après-midi, mais tous ces détails-là, nous allons plus les annoncer vers la fin août, une fois qu’on sait où en sont les restrictions», a avancé la directrice générale du Jardin, Josée Landry.

En fait, la programmation de l’événement devrait être dévoilée vers la fin de l’été.

«On va espérer qu’on aura des restrictions plus légères que ce qu’on a vécu cet hiver et qu’on aura une Grande Grouille qui se dirige tranquillement vers une Grande Grouille normale», a exprimé la directrice générale.