Urgences: de nouvelles options pour les cas non urgents

Dès la semaine prochaine, les visiteurs qui se présenteront à l’urgence de plusieurs hôpitaux francophones en raison d’un problème médical non urgent se verront offrir un rendez-vous avec un médecin de famille, une infirmière praticienne ou dans une clinique sans rendez-vous.

Les patients venus pour un simple mal de gorge, une grippe ou encore un renouvellement de prescription seront bientôt invités à être redirigés vers une offre de soins de santé primaire dans un délai de 48 heures sans avoir à rester à l’urgence. «Après l’évaluation de l’infirmière au triage, si votre condition ne nécessite pas une intervention médicale immédiate, on vous offrira un rendez-vous. Vous sortirez avec une date et un rendez-vous, vous n’aurez pas à faire d’appels. Il faut que vous soyez d’accord. Si vous préférez rester à l’urgence, ce sera toujours une option possible», résume Jacques Duclos, vice-président aux Services communautaires et à la Santé mentale du réseau de santé Vitalité

Ce système sera mis en place à partir du 7 juin aux services d’urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, de l’Hôpital régional Chaleur, de l’Hôpital de Tracadie et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ.

S’il est impossible d’obtenir un rendez-vous ou de planifier une visite dans un délai de 48 heures, le patient sera invité à demeurer à l’urgence.

«Il est important de préciser que tout patient qui accepte cette offre a le droit de revenir à l’urgence pour les mêmes raisons initiales ou s’il y a dégradation, et ce, avant le rendez-vous prévu en communauté», précise également le réseau de santé dans un communiqué.

Vitalité a conclu des partenariats avec «un grand nombre de médecins» et «quelques cliniques sans rendez-vous» qui réserveront certaines plages horaires pour accueillir ces patients.

Récemment, le CHU Dumont et l’hôpital Stella-Maris-de-Kent ont été confrontés au débordement de leur service d’urgence, notamment en raison du manque d’infirmières disponibles.

M. Duclos assure que ce nouveau mode de fonctionnement ne sera pas un fardeau supplémentaire pour ces professionnels.

«On espère que ce sera une des initiatives qui permettront d’alléger l’achalandage et la charge de travail dans nos urgences. Mais notre objectif principal, c’est d’offrir un meilleur accès aux services de soins de santé primaire à notre population et une alternative à de longues heures d’attente.»

Dans la région de Moncton, on compte par exemple tirer profit de la nouvelle clinique d’infirmières praticiennes qui a ouvert ses portes dans le centre-ville depuis fin 2020. «Il y aura 20 rendez-vous disponibles pour les patients de l’urgence du CHU Dr-Georges-L.-Dumont», précise Jacques Duclos.

Vitalité prévoit étendre cette initiative aux services d’urgence des zones Nord-Ouest et Restigouche au cours des prochains mois.