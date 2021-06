Chantel Moore: la justice toujours au neutre un an plus tard

Un an après la mort de la jeune autochtone Chantel Moore, on ignore toujours si des accusations seront déposées contre l’agent de la force policière d’Edmundston qui l’a abattue le 4 juin 2020.

La police avait été appelée à mener une vérification du bien-être de la jeune femme.

Selon la Force policière d’Edmundston, la jeune femme tenait alors un couteau de façon menaçante, et le policier a tiré sur elle.

En décembre, le Service des poursuites publiques du N.-B. a reçu un rapport d’enquête sur les circonstances du décès de la jeune femme de 26 ans, et a annoncé que l’examen des conclusions du rapport prendrait «plusieurs semaines».

Ce document, préparé par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) du Québec, doit servir aux procureurs à déterminer s’il convient de déposer des accusations contre le policier. Le rapport n’a pas été rendu public.

«Nous pouvons confirmer que le Service des poursuites publiques rencontrera la famille (de Chantel Moore) et son avocat lundi. Nous n’aurons aucun autre commentaire jusqu’à ce que nous ayons rencontré la famille», a indiqué jeudi Elaine Bell, agente de communications du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Le fait que la famille de la victime a dû attendre un an avant de connaître les détails de ce rapport représente un «délai déraisonnable» selon le député libéral de Moncton-Centre, Rob McKee.

«La famille a droit à des réponses, et ça fait six mois que l’enquête du BEI est terminée.»

Lors de la période de questions, il a demandé quand le Service des poursuites publiques allait décider si des accusations devaient être déposées contre le policier.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général, Hugh Flemming, lui a répondu que le Service des poursuites publiques prend ses décisions de façon indépendante et qu’il n’est pas de son ressort de commenter le dossier.

Rob McKee affirme qu’il reconnaît l’indépendance du ministre et celle de l’appareil judiciaire, mais il estime tout de même que le ministre peut commenter sur le sujet et qu’il n’a pas à «se cacher derrière (son) indépendance».

Le Chef du Parti vert, David Coon, a dit qu’il était «inacceptable» que la famille et le public attendent depuis un an de connaître la suite des choses.

Sans plus de détails, Hugh Flemming a tout de même réaffirmé qu’il y aurait une enquête publique du coroner sur la mort de la jeune femme.

Il s’agit d’une présentation de toute preuve relative à un décès.

La mort de Michel Vienneau, un homme de 51 ans abattu par la police en 2015, a aussi fait l’objet de ce genre d’enquête publique en avril et mai 2021.