Élections municipales: les résultats retardés pour quatre bulletins de vote!

Ce ne sont finalement que quatre maigres bulletins de vote qui auront retardé de deux semaines le dévoilement de l’ensemble des résultats des élections municipales.

Les élections municipales avaient lieu le 10 mai dans l’ensemble de la province, exception faite de la région d’Edmundston-Madawaska, alors en confinement puisqu’aux prises avec une éclosion majeure de la COVID-19. Pour cette raison, le scrutin municipal y a été repoussé de deux semaines, affectant les municipalités d’Edmundston, Haut-Madawaska, Lac Baker, Rivière-Verte, Sainte-Anne-de-Madawaska et Saint-Léonard.

Mais cette situation a eu une incidence sur toute la province. Il a fallu attendre le 25 mai en soirée – à la fermeture des bureaux de scrutin dans le Nord-Ouest – avant de prendre connaissance des résultats pour tout le reste de la province.

En faisant ainsi, Élections NB voulait accommoder les électeurs dont la résidence principale est à l’extérieur de la région qui était confinée, mais qui se trouvaient temporairement dans le Nord-Ouest, que ce soit par exemple pour les études ou le travail.

Mais combien d’électeurs demeurant dans la zone en confinement et ayant droit de vote à l’extérieur de celle-ci se sont prévalus de ce privilège? Selon des données fournies par Élections NB, très peu.

Quatre votes

Si l’on fait abstraction des élections pour les conseils des régies de la santé et ceux des conseils d’éducation, il n’est question que de quatre votes. Précisément, on parle d’un vote pour le maire et le conseiller général de Saint-André, ainsi que d’un pour le maire et le conseiller du quartier 8 de Fredericton.

Ces données ont fait sourire le président de l’Association des municipalités francophones du Nouveau-Brunswick, Michel Soucy. Il se doutait que cette mesure ne toucherait qu’une très faible minorité de personnes. En ce sens, lui et son association ont toujours émis des doutes sur la pertinence de repousser la divulgation des résultats des élections survenues le 10 mai pour les conseils municipaux.

«On s’est toujours demandé pourquoi la décision a été prise de reporter le dévoilement des résultats, et on se le demande toujours aujourd’hui. On voit bien qu’il n’y avait pas nécessité d’y aller avec une situation aussi extrême pour toute la province, qu’on aurait pu faire les choses autrement pour accommoder les électeurs touchés», indique-t-il, pensant notamment au vote postal ou encore au vote par téléphone, deux méthodes existantes.

Il note que les personnes qui souhaitaient vraiment voter ont eu l’opportunité de le faire bien avant la date du 10 mai.

«J’ai beaucoup de difficulté avec le fait que des candidats aient dû patienter deux semaines avant de savoir s’ils étaient élus ou non. J’espère que le gouvernement et qu’Élections NB tireront des leçons du dernier scrutin, car il y a eu des ratés ici», note M. Soucy.

Selon lui, il faut éviter à tout prix que ce genre de scénario se reproduise à l’avenir, soit que la situation particulière d’une région soit en mesure de bloquer l’ensemble du processus pour la province entière.

«Parce qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. Aujourd’hui, c’est une éclosion de COVID-19, mais qu’est-ce que ce sera dans le futur? Il peut y avoir d’autres pandémies, d’autres catastrophes. Il faut être mieux préparé», croit-il.

De son côté, Élections NB défend sa décision en disant avoir respecté les lignes directrices de la Loi sur les élections municipales en cas d’éclosion et de confinement.

Taux de participation

Dans l’ensemble, le taux de participation au dernier scrutin est évalué à 30,3%, soit moins du tiers de la population éligible à voter. En chiffre, cela représente 175 013 électeurs. Lors de l’élection de 2016, ce taux était de 45,4%.

Cela comprend les électeurs aux scrutins municipaux, mais également à ceux des régies de la santé et des conseils d’éducation. Ils incluent également les électeurs des DSL qui pouvaient voter pour les postes aux régies de la santé et conseils d’éducation.

Le record provincial de participation revient cette fois à la municipalité de Doaktown. 679 électeurs étaient éligibles à voter et 74,9% de ceux-ci ont exercé ce droit. Lors de cette élection, tous les postes étaient en jeu, et une course à trois a d’ailleurs pimenté la mairie. Lors des élections précédentes, la palme avait été décernée à Saint-Léolin avec 80,6%. Cette fois, cette municipalité fait quand même bonne figure avec l’un des taux parmi les plus élevés de la province, 71,1%.

À l’inverse, la participation dans certaines communautés est particulièrement basse, notamment là où les postes municipaux avaient préalablement été pourvus par acclamation. Dans ces endroits donc, la population n’était appelée à voter que pour les élections des régies de la santé et des conseils d’éducation, ce qui explique en grande partie le manque d’intérêt général. C’est le cas par exemple à Oromocto (3,9%), Upper Miramichi (7,1%) Rivière-Verte (7,7%), Centreville (10%), Nackawic (10%) et Riverside-Albert (11,3%). À noter que la municipalité d’Oromocto avait également le taux le plus faible en 2016 avec 20,1%.

Le taux de participation dans les quatre principales villes/cités de la province demeure également peu élevé. Dieppe affiche un taux de 32,3%, Moncton 33%, Saint-Jean 34,5% et Fredericton 38%. Qu’en est-il des autres cités, celles du nord de la province? Les taux y sont plus élevés. À Campbellton, il se chiffre à 46%, à Miramichi 46,4%, à Bathurst 46,6% et c’est à Edmundston que la population a été la plus intéressée par l’exercice avec un taux de 54,3%.

Recomptage

À la suite de la publication des résultats finaux le 25 mai, 58 élections à travers le Nouveau-Brunswick ont donné lieu à une différence de moins de 25 voix entre les candidats élus et les candidats non élus, ce qui ouvre la porte à la possibilité de recomptages. De plus, trois concours ont donné lieu à une égalité. Dans ce dernier cas, le recomptage est automatique.

En date de mercredi, Élections NB avait reçu 13 demandes de dépouillements secondaires. Deux d’entre elles touchent la même élection, ce qui porte donc le total des requêtes à 15. Ce nombre pourrait toutefois croître puisque la date limite pour faire la demande d’un second dépouillement est ce vendredi.