Le CCNB en quête de logements pour ses étudiants

La pénurie de logements qui sévit un peu partout dans la province pourrait bien devenir un frein au développement du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

En date du 31 mai, le CCNB comptait un total de 2094 étudiants répartis dans ses cinq campus de Bathurst, de Campbellton, de Dieppe, d’Edmundston et de la Péninsule acadienne. Le CCNB est en croissance, et il lui faut maintenant gérer cette croissance, à commencer par loger les étudiants.

Durant les dernières années, le CCNB a accentué ses efforts de recrutement. Au Nouveau-Brunswick, certes, mais également dans le reste du pays et énormément sur la scène internationale.

Selon Juan Toro, directeur de la Gestion intégrée des inscriptions au sein du CCNB, la problématique du manque de logement a toujours constitué un certain défi, et particulièrement en région rurale. Cela dit, elle s’est amplifiée. La raison? Un mélange entre la rareté globale des logements et des récents succès du collège à attirer des étudiants internationaux. Des 2094 étudiants, 632 – donc 30% de la masse étudiante – proviennent en effet de l’international, ce qui est non négligeable.

C’est chez cette clientèle que les besoins en logements se font le plus ressentir.

«Toute notre population étudiante est touchée, mais la particularité, avec celle de l’international – et même jusqu’à un certain point avec celle de l’extérieur du Nouveau-Brunswick en général -, c’est l’absence de réseaux, de liens amicaux et familiaux dans leur région d’accueil. Un étudiant de Shédiac qui va étudier à Bathurst a beaucoup plus de chance de pouvoir compter sur un ami, un parent, l’ami d’un parent qu’un étudiant qui arrive du Cameroun», dit-il.

Ce qui l’inquiète, c’est que selon les prévisions, la croissance devrait se poursuivre au niveau du recrutement international dans les CCNB.

L’autre grande problématique, c’est l’emplacement. Si la crise du logement est généralisée dans l’ensemble du réseau, elle est plus aiguë dans les secteurs ruraux, et particulièrement au Restigouche et dans la Péninsule acadienne.

«Au début, les étudiants internationaux se retrouvaient surtout dans la région de Dieppe où il y a davantage de choix en matière de logement. Mais dans les trois dernières années, cette croissance s’est fait ressentir ailleurs, et c’est à ce moment qu’on s’est rendu compte que la disponibilité des logements pour nos étudiants se faisait de plus en plus rare», souligne M. Toro.

À titre d’exemple, le campus de Campbellton comprend 312 étudiants, dont 33 issus de l’international. Dans la Péninsule acadienne, on parle de 27 étudiants de l’étranger sur un total de 148. La parité est par ailleurs presque atteinte à Bathurst alors qu’on parle de 273 étudiants canadiens contre 230 pour ceux de l’international.

«On compte de plus en plus d’étudiants internationaux, mais le nombre de logements disponibles ne suit pas la même courbe. En plus d’avoir moins de logements, on perçoit aussi que ceux qui restent sont de moins en moins abordables pour les étudiants, car la rareté génère une hausse des prix», soutient M. Toro.

Ce qui rend la situation dans ces régions plus complexe encore, c’est qu’elles sont davantage rurales. Dès lors, lorsque l’on sort un peu des villes, qu’on s’éloigne du collège pour se loger, on se retrouve avec des problèmes de transport. Le système de transport en commun est moins développé qu’en zone urbaine.

Contrairement aux universités, les collèges communautaires ne disposent pas de résidences. Le projet de se doter de tels édifices n’est pas non plus dans les plans immédiats du CCNB. C’est pourquoi le CCNB vient de lancer une vaste campagne de recensement des logements. L’objectif est de créer une banque de données dans les communautés où l’on retrouve un campus. On cherche ainsi à répertorier les appartements disponibles, mais également les chambres.

Une fois ces données recueillies, elles seront mises à la disposition de la clientèle étudiante en quête de logements.

«C’est important de jouer un rôle de leadership et de mettre tout en œuvre pour que nos étudiants arrivent dans un climat propice aux études. Cela implique qu’ils soient bien logés. À ce chapitre, on est persuadé que la communauté peut nous aider», dit M. Toro.