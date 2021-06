Les efforts s’intensifient pour étudier le mystérieux syndrome neurologique

Le Nouveau-Brunswick intensifie ses efforts pour trouver la cause d’une maladie neurologique déconcertante qui a affecté 48 personnes dans la province.

Le gouvernement a annoncé jeudi la mise sur pied d’un comité de surveillance chargé de surveiller les enquêtes et les travaux cliniques portant sur 48 cas d’un mystérieux syndrome neurologique décelé dans la province.

Dorothy Shephard, ministre de la Santé, en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

«Jusqu’à présent, et ce malgré une enquête médicale approfondie, nous n’avons pas encore été en mesure d’établir un diagnostic pour les 48 personnes», a déclaré la ministre.

Le comité a notamment été mis en place afin d’épauler le travail de la clinique spéciale dédiée aux personnes atteintes du mystérieux syndrome.

Il sera notamment chargé d’étudier l’ensemble des dossiers des patients soupçonnés d’être atteints de ce qui semble être un nouveau syndrome neurologique, une manière de s’assurer que rien n’a été manqué.

En avril, une enquête épidémiologique exhaustive a été lancée afin d’interroger l’ensemble des patients et leur famille, une démarche qui, espère-t-on, pourrait permettre de trouver des points communs entre les cas.

«Nous allons travailler de près avec la Santé publique afin de trouver des points communs entre les différents cas et accélérer l’établissement du diagnostic et la cause de ce syndrome», explique le Dr Edouard Hendricks, vice-président aux affaires médicales universitaires et de la recherche au Réseau de santé Horizon et co-président du comité de surveillance.

Cinq patients ont déjà été rencontrés pour ces entretiens qui peuvent durer jusqu’à quatre heures. Cinq autres rencontres sont également prévues cette semaine.

Il faudra toutefois du temps afin d’analyser les données colligées dans le cadre de l’enquête et d’en tirer des réponses, explique Dre Natalie Banville, vice-présidente aux Affaires médicales du Réseau de santé Vitalité, qui co-préside le comité de surveillance avec Dr Hendricks,

«Il est trop tôt pour établir des liens, ça va prendre une analyse approfondie et nous sommes à l’étape du questionnaire», a-t-elle expliqué.

Le Dr Hendricks précise que l’historique médical de chacun des patients sera aussi passé au peigne fin, ce qui permettra d’établir avec certitude «que ces personnes ne souffrent pas d’une autre maladie pour laquelle il existe un diagnostic ou un traitement.»

L’équipe du comité sera également composée de six neurologues et un employé de la Santé publique de la province.

«On s’attaque à ce problème avec un esprit ouvert», dit Mme Shephard, une stratégie visant à s’assurer que toutes les possibilités sont envisagées et qu’aucune piste n’est négligée.

La ministre de la Santé a également indiqué jeudi que la Santé publique collabore avec des spécialistes d’un peu partout au pays, notamment l’Agence de la santé publique du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et le Centre pour le contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

«L’objectif c’est d’avoir des réponses, donc c’est important de travailler en équipe, ajoute Dre Banville. Le syndrome a été identifié au Nouveau-Brunswick, mais il n’y a rien qui nous dit qu’il n’est pas apparu ailleurs au Canada. En travaillant avec des partenaires, ça nous donne la possibilité de voir s’il y a eu d’autres éclosions ou des diagnostics semblables dans d’autres provinces.»

Jusqu’à présent, 6 personnes sont décédées du mystérieux syndrome neurologique. Pour l’instant, il semble surtout avoir affecté des citoyens de la région de Moncton et de la Péninsule acadienne.