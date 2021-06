COVID-19: Dix nouveaux cas vendredi

La Santé publique a signalé 10 nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton), un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), six cas dans la zone 3 (région de Fredericton) et un cas dans la zone 6 (région de Bathurst)j.

Depuis jeudi, neuf personnes se sont rétablies. Il y a eu 44 décès, et il y a 147 cas actifs.

Au total, cinq personnes sont hospitalisées. Quatre patients sont hospitalisés au Nouveau-Brunswick, et l’un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs. Un patient est hospitalisé à l’extérieur de la province et se trouve à l’unité des soins intensifs.

Éclosion dans un foyer de soins de Saint-Louis-de-Kent

Après qu’un cas de COVID-19 ait été confirmé récemment, la Santé publique a déclaré une éclosion à la Villa Maria, un foyer de soins de Saint-Louis-de-Kent, situé dans la zone 1 (région de Moncton). Des membres de l’équipe provinciale de gestion rapide des éclosions sont sur place pour apporter du soutien aux résidents ainsi qu’aux équipes de soins de l’établissement.

Taux de vaccination

La Santé publique a indiqué que 67,4% de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose au Nouveau-Brunswick. Plus de 50 000 Néo-Brunswickois devront se faire vacciner entre vendredi et lundi pour atteindre 75 pour cent, soit le nombre requis pour commencer à assouplir les restrictions.

«Il est encourageant de constater que plus de 11 000 personnes ont obtenu leur première dose d’un vaccin jeudi», a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Les personnes intéressées peuvent se rendre à une clinique de vaccination sans rendez-vous, ou elles peuvent fixer un rendez-vous en s’inscrivant en ligne pour participer à une clinique du Réseau de santé Vitalité ou du Réseau de santé Horizon ou en communiquant avec une pharmacie participante.