L’accusation contre Dr Jean-Robert Ngola retirée

Après avoir soulevé cette probabilité la semaine dernière, le ministère public a finalement tranché. L’accusation portée à l’endroit du Dr Jean-Robert Ngola a finalement été abandonnée.

La décision est tombée vendredi matin au Palais de justice de Campbellton.

Le procureur de la Couronne, Me Sébastien Michaud, a annoncé qu’à la lumière d’éléments de preuve portés à son attention récemment par les avocats de la défense, les probabilités d’en arriver à une condamnation étaient trop minces pour justifier la tenue d’un procès. Ce dernier a donc pris la décision d’abandonner l’accusation contre l’ancien docteur restigouchois.

Le document en question n’a pas été rendu public immédiatement en cour. Il s’agirait toutefois d’une correspondance entre un haut fonctionnaire du gouvernement de Blaine Higgs ainsi qu’un des policiers responsable de l’enquête. La défense estime que cet échange porte à croire qu’il y aurait eu apparence d’interférence politique dans cette affaire.

Le Dr Ngola était accusé, rappelons-le, de ne pas s’être conformé à la Loi sur les mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. Il a été soupçonné par les autorités d’être à la base de l’éclosion de la COVID-19 qui a frappé la région du Restigouche en mai et juin 2020. Il aurait omis de s’isoler après un voyage effectué à l’extérieur de la province. À l’époque, ce dernier a indiqué avoir rempli ses obligations parentales en allant chercher sa jeune fille à Montréal.

Accusé l’automne dernier, M. Ngola a toujours émis des doutes quant aux affirmations qu’il était le patient zéro, soit celui à la base de l’éclosion. Au moment de l’éclosion, son nom a rapidement fait le tour des médias sociaux, ce qui lui a valu plusieurs commentaires désobligeants.

Ce dernier a depuis quitté la région et travaille en Mauricie au Québec.

Ultimatum

Avocat de M. Ngola, Me Joël Étienne a salué l’abandon des poursuites contre son client.

«Cela confirme ce que l’on savait déjà, qu’il est et a toujours été innocent et qu’il a respecté toutes les règles», a-t-il commenté par voie électronique.

Selon lui et son équipe, il est clair que son client s’est conformé en tout temps aux règlements et directives de la province et qu’il n’existe aucune preuve scientifique qui l’identifie comme étant le patient zéro de l’éclosion de mai 2020.

«Le premier ministre savait ou aurait dû savoir que ce qu’il faisait en jetant le blâme sur le Dr Ngola. Il a trompé les gens du Nouveau-Brunswick dès le début. Il a été malhonnête avec le public en insinuant que le Dr Ngola ne s’était pas isolé après être entré dans la province», affirme pour sa part Me Christian Michaud, autre avocat au dossier.

Les deux juristes disent par ailleurs déplorer les déclarations effectuées par le premier ministre Higgs lors d’une conférence de presse effectuée en mai 2020 où ce dernier a traité leur client «de travailleur de la santé irresponsable». Même si le docteur n’a pas été nommé officiellement, ils réclament des excuses publiques de la part du premier ministre. En fait, ils lui donnent une semaine pour présenter des excuses publiques et entrer en contact avec eux afin d’explorer les pistes pour régler la situation à l’amiable.

«Pas à blâmer»

Invité à commenter après l’abandon de la poursuite, le premier ministre Blaine Higgs s’est dit surpris que les procédures aient avorté de la sorte. Directement pointé du doigt par l’équipe d’avocats du Dr Ngola, il a indiqué qu’il ne voyait pas en quoi il y avait matière à s’excuser.

«C’est dommage qu’il le prenne personnellement. Je ne l’ai jamais nommé», a indiqué le premier ministre en point de presse.

À savoir s’il craint une action en justice, il a indiqué que cette décision revenait au docteur et à son équipe.