Les crevettiers peuvent enfin larguer les amarres

Après un délai de plusieurs mois, les pêcheurs de crevettes nordiques du Nouveau-Brunswick pourront enfin prendre la mer.

Les crevettiers acadiens ont reçu la nouvelle jeudi après-midi lors d’une réunion avec des représentants de l’Association coopérative des pêcheurs de l’île, l’une des principales usines de transformation de la crevette nordique au Nouveau-Brunswick.

«La réunion s’est bien passée», confie Stéphane Thériault, président par intérim de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe, basée à Shippagan.

Les six crevettiers traditionnels de la Péninsule acadienne pourront commencer, à tour de rôle, la pêche à compter de dimanche. Un premier bateau prendra la mer dimanche, un second lundi et ainsi de suite. Après leur premier voyage, les départs reprendront leur cours normal. Les pêcheurs ne seront pas limités.

Jusqu’au 30 juin, les crevettiers vont recevoir 1,48$ la livre pour les grosses crevettes, 1,15$ la livre pour les crevettes de taille moyenne et 0,96$ pour les petites crevettes, soit les mêmes prix offerts par les usines de transformation du Québec. Les transformateurs de la Péninsule acadienne attendent souvent de connaître les prix fixés à Terre-Neuve et au Québec avant de se prononcer.

Une révision des prix aura lieu le 1er juillet.

«Ça fait depuis le 1er avril que nous attendions ces bonnes nouvelles», ajoute Stéphane Thériault.

La flottille acadienne de crevettiers commence normalement sa saison au début avril dans les zones de pêche 8, 9 et 10, soit des régions se trouvant au large de Sept-Îles, de l’île Anticosti et de la Côte-Nord. La pêche peut commencer encore plus tôt dans l’année dans la région du plateau néo-écossais, au large de la Nouvelle-Écosse. Cependant, le coup de départ de la saison a été reporté de plusieurs semaines pour une deuxième année consécutive. L’incertitude causée par la COVID-19 serait en cause.

Pour les premières sorties, les crevettiers du Nouveau-Brunswick fréquenteront la zone 9, située au nord des Îles-de-la-Madeleine et à l’est de l’île Anticosti.

Même si les pêcheurs ont hâte de commencer leur saison, l’incertitude subsiste.

«En commençant plus tard, il y a l’inquiétude que la ressource ne soit pas nécessairement au rendez-vous.»