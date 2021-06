Nouvelle étape pour le village urbain Junction à Moncton

Un aperçu de l'immeuble de bureaux "Junction Hall" qui sortira de terre au coin de la promenade Ivan Rand et du boulevard Vaughn Harvey. - Gracieuseté

La construction de la Place Tannery Sud a commencé aux abords du boulevard Vaughan Harvey à l’ouest du centre-ville de Moncton.

Cet immeuble d’appartement comprendra 42 unités, un espace commercial et un stationnement souterrain. La pandémie aura retardé d’un an son ouverture, initialement prévue à l’automne 2021.

«On a déjà reçu plusieurs demandes, on pense qu’on sera plein avant la fin de la construction», anticipe Denis Foulem, partenaire du groupe immobilier DuParc.

Sa jumelle, la Place Tannery Sud, un immeuble de six étages qui associe une zone commerciale à 46 appartements de luxe, est ouverte depuis janvier. Plusieurs enseignes telles Wellness Exchange, Sequoia ou Yuzu Sushi s’y sont installées

«On va annoncer deux autres commerces qui s’ajouteront bientôt, la majorité de l’espace commercial sera bientôt loué», annonce M. Foulem. «Les appartements étaient loués à 100% bien avant la fin des travaux.»

Il s’agit du dernier ajout du village urbain Junction, un projet de plusieurs dizaines de millions $ qui a commencé par l’ouverture du centre d’entraînement Goodlife Fitness, non loin du Centre Avenir.

La construction d’un nouvel immeuble d’appartements suivra en 2022 à deux pas du GoodLife Fitness.

Le projet « Junction Hall » est également prévu sur cette parcelle, il sera situé au coin de la promenade Ivan Rand et du boulevard Vaughn Harvey.

Selon les plans présentés, on y retrouvera principalement des bureaux, un stationnement souterrain mais aussi un ou plusieurs restaurants et une terrasse au premier étage.

«Nous en sommes encore à l’étape de la planification et de l’étude de marché. Nous voulons nous assurer qu’il y aura suffisamment de locataires commerciaux pour commencer cette phase-là», précise Denis Foulem.

À plus long terme, un nouvel édifice sortira également de terre au coin de la rue Main et du boulevard Vaughn Harvey.

Il devait initialement s’agir d’un hôtel, mais l’idée est actuellement réévalué en raison du grand nombre d’établissements hôteliers qui se sont multipliés récemment dans la région. «Ça pourrait devenir un immeuble à logements ou un hôtel avec des logements», indique M. Foulem.

Le village village urbain Junction devrait participer à accroître la densité au centre-ville de Moncton, ajoute-t-il. «C’était une zone sous développée. C’est motivant de pouvoir créer un nouveau quartier. Beaucoup de professionnels et de personnes à la retraite décident de vendre leur maison pour adopter un style de vie urbain et sécuritaire avec un accès aux services et aux espaces verts. Ils ont accès aux pistes cyclables, au Centre Avenir, aux micro-brasseries, à un centre d’entraînement…»