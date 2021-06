Réforme en éducation: les libéraux veulent préserver les conseils d’éducation

Le député libéral Benoît Bourque s’oppose à ce que les conseils d’éducation de districts soient modifiés ou éliminés, comme l’a suggéré le ministre Dominic Cardy. De son côté, le ministre défend ses idées.

Le député de Kent-Sud, Benoît Bourque, croit que le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, manque de respect aux nouveaux conseillers de districts en affirmant que la structure des conseils d’éducation de districts est à revoir.

Le ministre a affirmé qu’il aimerait revoir la structure de la gouvernance locale et des districts en éducation, clarifier leurs responsabilités et confier plus de pouvoirs à la direction des écoles, tout en préservant la dualité en éducation.

Les CED ont actuellement la tâche de prendre des décisions et d’énoncer les priorités locales dans le fonctionnement des districts et de leurs écoles. Leurs membres ont été élus en même temps que ceux des conseils municipaux le 10 mai.

«On vient de confirmer leur élection, et une semaine après, ils se font dire que leurs postes ne vont peut-être pas rester. (…) C’est un peu dénigrer les postes de ces gens qui se sont présentés», affirme M. Bourque.

«C’est de la rhétorique politique», lui répond le ministre en entrevue. Il dit avoir «énormément de respect» pour les candidats et les élus dans le domaine de l’éducation.

Notons que le ministre appelait déjà à une réforme des CED avant l’élection du 10 mai, et que l’idée de revoir le mandat et la structure du ministère, des districts et des CED figurait dans le livre vert publié par son ministère en 2019, ce qui avait aussi préoccupé ces conseils à l’époque.

Les trois conseils d’éducation francophone ont réagi défavorablement à ces idées du ministre cette semaine, par voie de communiqué, en réclamant un peu de stabilité dans le système d’éducation qui a subi plusieurs changements au cours des années.

Ils se demandent aussi si le Conseil exécutif se range derrière le ministre de l’Éducation, ou si celui-ci agit plutôt de son propre chef.

«Je veux préciser que c’est une politique que je trouve intéressante, ce n’est pas la position du gouvernement», affirme le ministre en précisant qu’aucune décision n’a encore été prise.

M. Cardy dit qu’il veut garder «au moins» un district francophone et un district anglophone (il y en a présentement trois francophones et quatre anglophones), mais qu’il voudrait augmenter le nombre de conseils appelés à prendre des décisions locales.

Selon lui, le fait de ne garder qu’un seul district pour chaque communauté linguistique serait tout de même une décentralisation de la gouvernance locale en matière d’éducation puisqu’il voudrait aussi accorder plus de responsabilités aux décideurs locaux.

«Les conseils au niveau local qui aident à gérer les écoles, c’est là où l’intersection entre la démocratie et le système scolaire va être vraiment importante.»

Mais actuellement, peu de gens se portent candidats aux CED et peu de gens votent pour ces conseils le jour de l’élection. Selon lui, cela démontre qu’il y a matière à réflexion et qu’il existe un «déficit démocratique».

Il estime que cela ne représente pas une critique des CED.

«C’est une critique au niveau central, contre moi et mon ministère, parce que c’est nous qui décidons des lois qui gèrent le système.»

M. Cardy affirme qu’il veut recueillir l’avis des gens sur la question, et qu’il est ouvert à changer d’avis.

«Envoyez-moi vos idées», dit le ministre, dont l’adresse courriel est le dominic.cardy@gnb.ca.

Pour Benoît Bourque, il revient au gouvernement de faire la promotion de ces postes. Il croit qu’il y a peut-être des améliorations à faire, mais que les CED «jouent un rôle important» et doivent survivre à la réforme.

«Je peux comprendre qu’il y a des postes vacants, mais le gouvernement a le rôle de faire la promotion.»