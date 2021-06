Vaccination: à 67% vendredi, le N.-B. se rapproche lentement de la cible

Le premier ministre Blaine Higgs et la Dre Jennifer Russell demeurent optimistes par rapport au rythme de distribution des premières doses de vaccin, mais il sera difficile d’atteindre la cible de 75% de la population admissible d’ici lundi. Le taux se situait à 67,4% vendredi.

Selon les chiffres publiés par la Santé publique vendredi, 467 403 personnes avaient reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19, soit environ 11 000 de plus que le jour précédent.

Il faudra quand même accélérer le rythme pour atteindre le seuil de 75% de la population admissible d’ici lundi soir à minuit.

Il reste environ 52 000 personnes à vacciner afin d’atteindre la cible, ce qui signifie qu’il faudrait administrer une première dose à environ 13 000 personnes par jour de vendredi à lundi inclusivement.

Le premier ministre Blaine Higgs, qui a reçu sa deuxième dose du vaccin d’Astrazeneca à Fredericton vendredi, semblait optimiste à cause du fait que le pourcentage de gens ayant reçu une première dose a bondi de 65% à 67.4% de jeudi à vendredi.

«Si on continue comme ça pendant les quatre prochains jours, on y sera», a-t-il dit.

La médecin-hygiéniste en chef du N.-B., Dre Russell, dit avoir confiance.

«Mais il faut que les gens soient informés par rapport à la capacité (des cliniques)», précise-t-elle en rappelant que des cliniques sans rendez-vous sont maintenant disponibles.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a affirmé cette semaine que le gouvernement saura probablement dès dimanche soir si le cap du 75% sera atteint le lendemain, puisqu’il sera alors possible d’évaluer le taux de vaccination à l’aide du nombre de rendez-vous fixés dans les cliniques pendant la journée de lundi.

Si le seuil est toujours hors de portée lundi, il sera probablement atteint mardi ou mercredi, a-t-elle dit.

Ce n’est qu’un début

La cible à atteindre, soit de 75% de la population de 12 ans et plus ayant reçu une première dose, ne représente environ que 66% de la population totale de la province.

De plus, seulement 44 000 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin pour avoir une protection plus complète, soit environ 6,4% de la population admissible.

Ce chiffre devra grimper à 75% d’ici le 2 août pour déclencher la phase verte.

La Dre Russell affirme que la Santé publique annoncera plus de détails sur les secondes doses la semaine prochaine, mais que les gens devront s’inscrire pour la recevoir.

Il y aura aussi plus de promotion des vaccins bientôt: un «plan de communication» a été présenté au cabinet il y a une semaine, selon elle.

Elle prévoit de la publicité ciblant différentes tranches de la population, selon l’âge et l’emplacement géographique, dans les médias traditionnels et sociaux.

La Dre Russell mentionne au passage que le N.-B fait maintenant de la publicité sur les vaccins sur TikTok.

Il reste beaucoup de chemin à faire avant de se rapprocher de l’immunité collective, selon la Dre Russell. Il faut donc que la campagne de vaccination garde le rythme jusqu’à ce que la plupart des gens aient reçu deux doses de vaccin.

D’après Dre Russell, le seuil réel de l’immunité collective n’est pas encore clair et net en raison des variants.

«Avant les variants, on a dit 60% de la population, jusqu’à 70% de la population admissible. On veut l’augmenter, parce qu’on sait que les variants posent plus de risque, et on sait incontestablement qu’avec une deuxième dose, on aura plus de protection», dit-elle en entrevue.

Le Canada a visé à administrer une première dose au plus grand nombre de gens possibles pour réduire le risque de symptômes graves, d’hospitalisations et de décès.

Les données issues d’autres pays qui ont déjà administré un grand nombre de deuxièmes doses – le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Israël, mentionne Russell – donnent une idée du seuil à atteindre pour alléger les mesures de santé publique.

«À ce moment-ci, on voit qu’on peut baisser les restrictions avec une deuxième dose à environ 60 à 65% de la population entière, donc 75% de la population admissible.»

Il serait toutefois plus rassurant de dépasser ce seuil, selon elle, puisque ces données vont probablement changer si de nouveaux variants et de nouvelles vagues de COVID-19 apparaissent.