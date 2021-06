Le CCNB recrute dans le privé

La direction du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a annoncé la nomination de Daniel Laplante au poste de directeur de son réseau CCNB-INNOV.

Le réseau regroupe trois divisions de recherche appliquée et une trentaine d’experts dédiés au développement et à l’innovation dans les entreprises et les communautés.

M. Laplante est actuellement à l’emploi d’Enseignes Pattison, le plus important employeur du secteur manufacturier à Edmundston.

Il œuvre en tant que directeur national du développement des affaires et innovation au sein de l’entreprise depuis l’année 2008.

Le futur dirigeant du CCNB-INNOV détient un baccalauréat en sciences forestières et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Moncton ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en développement économique de l’Université de Sherbrooke.

Daniel Laplante, directeur du CCNB-INNOV – Gracieuseté

Alors qu’ils sont nombreux à quitter le secteur public au profit du privé question de profiter de salaires souvent plus avantageux, Daniel Laplante a plutôt décidé d’emprunter le chemin inverse.

«J’ai déjà assez donné au secteur privé! J’avais le goût de relever de nouveaux défis et d’entreprendre un dernier mandat en carrière avec une ferme volonté de réussir et de bien faire les choses», a expliqué en entrevue le nouveau venu au CCNB.

«Je crois avoir assez d’outils dans mon coffre pour réussir à tirer mon épingle du jeu dans ce nouveau terrain», a ajouté M. Laplante.

Ce dernier a également expliqué que son emploi de gestionnaire chez Enseignes Pattison impliquait en temps normal de nombreux déplacements à l’extérieur de la région d’Edmundston, ce qui faisait en sorte de l’éloigner souvent du nid familial à contrecoeur.

«Il y a une équipe de direction avec un leadership solide au CCNB, cela a aussi contribué à ma décision de me lancer dans cette nouvelle aventure.»

Par voie de communiqué, la direction du CCNB a fait l’éloge de sa nouvelle recrue.

« Nous sommes choyés d’accueillir Monsieur Laplante au sein du réseau CCNB-INNOV. Sa vaste expérience, sa polyvalence, sa notoriété et sa connaissance approfondie du monde des affaires seront des atouts indéniables à l’expansion de notre réseau en matière d’innovation, a déclaré Cyrille Simard, le vice-président au développement au CCNB.

Daniel Laplante rejoindra les rangs du CCNB le 21 juin prochain.

Le réseau CCNB-INNOV comprend trois pôles d’expertise : Fabrication de pointe; Matériaux de pointe et Agriculture-Bioprocédés-Breuvages-Environnement et offre des services spécialisés dans une douzaine de langues.