La fin d’une session plutôt légère à la législature

Les travaux de la chambre ont pris fin à Fredericton après une session marquée par la pandémie. Les députés seront seulement de retour en novembre, mais ils peuvent s’attendre à un horaire plus chargé, d’après le premier ministre.

Le premier ministre Blaine Higgs affirme que la gestion de la pandémie a pris le dessus et que cela a ralenti le travail du gouvernement sur quelques dossiers importants.

Même si les députés libéraux ont ralenti son adoption, le projet de loi sur l’éducation présenté par le gouvernement Higgs a fini par obtenir la sanction royale.

Cela permettra à des enseignants-ressources de mener des évaluations psychoéducatives chez des élèves dans le but de développer des plans d’apprentissage personnalisés.

Mais les libéraux ont également remporté une manche. Un projet de loi présenté par le député libéral Jean-Claude D’Amours visant à réglementer le vapotage a également été adopté, ce qui est rare en situation de gouvernement majoritaire.

En raison de la pandémie, les députés ont siégé moins souvent qu’à l’habitude. Il y a toutefois plus d’action à prévoir en automne, selon Blaine Higgs.

La session d’automne a été avancée de deux semaines et commencera au début novembre. Elle devrait durer six semaines, et le gouvernement devra notamment s’attaquer à des réformes dans les domaines de la santé et des gouvernements locaux.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard a terminé sa consultation des régions de la province en vue de sa réforme. Elle affirme que le ministère élabore un plan de cinq ans pour le remettre aux réseaux de santé.

Selon Blaine Higgs, le ministre de la Gouvernance locale et de la Réforme des gouvernements locaux, Daniel Allain, multiplie les rencontres en vue de la publication de son livre blanc d’ici la fin de l’année.