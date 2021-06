Une ouverture attendue avec impatience dans le Restigouche

Le 18 mai 2020, des centaines de personnes des deux côtés de la Restigouche ont marché sur le pont J. C. Van Horne afin de réclamer l’ouverture des frontières entre le Restigouche et la région Avignon-Ouest en Gaspésie. - Archives

Dans le Restigouche, on attend également avec grande impatience l’atteinte du 75% de population générale vaccinée afin de pouvoir enfin profiter de la bulle avec la MRC gaspésienne d’Avignon. Mais le spectre d’une autre fin de semaine sans ouverture de la frontière plane de plus en plus.

Depuis l’éclatement de cette bulle l’automne dernier, la vie n’est plus pareille dans cette partie de la Baie des Chaleurs. Les gens d’affaires restigouchois ont réclamé à plusieurs reprises au cours des derniers mois la réouverture de la frontière afin de leur permettre d’avoir accès à leur clientèle gaspésienne.

Les familles séparées par la rivière Restigouche ont fait de même dans l’espoir de revoir leurs proches. Mais toutes ces demandes sont demeurées lettre morte.

L’annonce d’une réouverture estivale hâtive de la bulle – et même d’un élargissement imminent avec le reste du pays – a donc fait le bonheur de plusieurs. Mais alors qu’on s’attendait à un relâchement des restrictions la semaine dernière, le relâchement est plutôt survenu au niveau de la vaccination.

Le taux grimpe en effet au compte-goutte, si bien que la possibilité de voir rouvrir les frontières avec les MRC québécoises (Avignon et Témiscouata) cette fin de semaine est de plus en plus improbable.

Président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann s’attend à une ouverture imminente à la MRC d’Avignon. Mais il ne se compte pas d’histoire, il sait qu’il devra patienter jusqu’à l’atteinte des 75%.

«On sait comment fonctionne le gouvernement Higgs depuis le début de la pandémie. Si le premier ministre dit que ça prend 75%, il n’ira pas en deçà de ce chiffre. Même si l’on atteint 74,5% d’ici le weekend, ça ne sera pas suffisant, j’en ai bien peur», indique-t-il, souhaitant toutefois se tromper.

Car celui-ci désire fortement voir la bulle rouvrir le plus rapidement possible.

«Chaque journée que nous passons avec ces restrictions à la frontière, représente des pertes énormes pour nos commerçants. C’est de l’argent qui sort de la baie des Chaleurs. Ce n’est pas bon pour personne, qu’importe le côté de la rivière où l’on se trouve», dit-il.

L’autre décompte

Au-delà de la simple bulle avec Avignon, M. Mann garde par ailleurs un œil très attentif sur les conditions à respecter pour la phase deux de la feuille de route du plan de rétablissement, phase prévue initialement pour le début juillet.

«On parle d’avoir 20% de personnes de 65 ans et plus qui ont reçu leur deuxième dose. C’est beaucoup et je me demande bien quand ça va survenir», s’interroge-t-il.

Dans les faits, cette portion de la population représente 171 262 personnes dans la province. En date de mercredi en fin de journée, 17 251 des citoyens de 65 ans et plus avaient reçu cette fameuse deuxième dose, soit légèrement au-dessus de 10%.

Ce nombre fait dire à M. Mann qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire d’ici les prochaines semaines. Il lance du coup un appel à la vaccination.

«C’est vraiment un effort collectif, les gens doivent se faire vacciner, à commencer par les gens d’ici au Restigouche, car j’en connais beaucoup qui veulent voir les restrictions tomber, mais qui refusent le vaccin. Et visiblement, l’un retarde l’autre. Si l’on veut que ça bouge, les gens savent ce qu’ils ont à faire pour accélérer les choses. C’est entre leurs mains», note M. Mann.